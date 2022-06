Mercato: le montant attendu de la nouvelle offre du Barça pour Lewandowski

Journalistes allemands et espagnols dévoilent ce dimanche le montant attendu de la prochaine offre du Barça pour le Polonais Robert Lewandowski, pour l'instant retenu par le Bayern Munich.

De nombreuses informations concordantes parviennent à la fois d'Allemagne et d'Espagne concernant l’avenir de Robert Lewandowski (33 ans), courtisé par le Barça, que l’attaquant polonais souhaiterait rejoindre cet été. Selon Bild, le FC Barcelone prépare une offre de 50 millions d'euros pour Robert Lewandowski, dans l'espoir que le Bayern envisage de le vendre.

Avant d’accepter d’ouvrir les discussions, le club bavarois souhaiterait s’assurer la signature d’un remplaçant de qualité dont l’identité est connue de longue date. Le Sénégalais Sadio Mané est sur le point de s’engager avec le champion d’Allemagne.

40 millions + 10 en bonus ?

Une fois cette première étape franchie, le Bayern Munich sera plus enclin à écouter les propositions, anticipe la presse catalane. Le Rekordmeister a refusé une première proposition de 32 millions d’euros pour Lewandowski. Le Barça se voit donc contraint de rehausser son offre.

Celle-ci devrait bien atteindre les 50 millions d’euros, rapporte Sport. Le quotidien catalan précise en revanche qu’il s’agira en fait d'une proposition fixe de 40 millions d’euros, plus 10 millions de variables. Reste à voir si la proposition en question sera de nature à satisfaire les dirigeants allemands, pour rapprocher les positions. Ce dossier devrait en tout cas s'accélérer.

A un an de la fin de son contrat, le Bayern Munich aurait tout intérêt à tirer profit du départ de Lewandowski sur le plan financier. "Avec ce que j'ai acquis grâce au Bayern et (réciproquement) le Bayern grâce à moi", a déclaré le joueur, il serait mieux de trouver une solution acceptable pour les deux parties et non pas chercher "une décision unilatérale". Depuis son arrivée au Bayern en 2014, Lewandowski a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne, en plus de deux premiers titres conquis avec Dortmund.

Il a aussi battu un nombre important de records en tant que buteur, dont le plus médiatisé a été le nombre de buts en une seule saison de Bundesliga avec 41 réalisations en 2020-2021. En Ligue des champions, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire, à égalité avec Karim Benzema (86 buts), loin encore derrière Cristiano Ronaldo (140 buts) et Lionel Messi (125 buts). Si la situation est pour l'instant gelée en attendant un réchauffement espéré par le buteur polonais, ce dernier est déterminé à rejoindre le Barça: "Une chose est certaine: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin", a dit le joueur, qui ne cache pas son envie de partir en Catalogne, où il est attendu avec impatience.