Mercato: le Barça n’a toujours pas les moyens de recruter Lewandowski

Réunis en assemblée générale jeudi, les dirigeants du FC Barcelone ont admis qu’ils n’avaient toujours pas les moyens de recruter Robert Lewandowski. Mais ils travaillent sur une solution.

Robert Lewandowski est toujours la priorité du FC Barcelone mais le club n’a pas encore les moyens de le recruter. Plusieurs dirigeants ont rappelé cette réalité, jeudi lors de l’assemblée générale, dont Eduard Romeu, vice-président. Le club a voté plusieurs mesures pour lui permettre de sortir de la crise financière, dont la vente à hauteur de 49% du BLM (Barça Licensing&Marchendising), une société commerciale, et jusqu’à 25% des futurs droits TV de la Liga. La barre minimale de 10% de ces droits TV rapporterait au club catalan 200 millions par an pendant 25 ans.

Le Barça va tout faire pour que "cela se réalise"

Mais selon Romeu, cela n’est pas encore suffisant pour faire venir l’attaquant polonais, encore lié pour une saison avec le Bayern Munich. "C'était une procédure nécessaire, a-t-il confié. Jusqu'à présent on n'a réussi qu'à avoir le feu vert (pour le vente des droits, ndlr). Nous devons préciser et terminer le travail." Invité sur la Cadena Ser plus tard dans la soirée, il a assuré que le Barça mettrait tout en œuvre pour recruter la star du Bayern en restant dans les clous. "Si Lewandowski est une demande du coach et que nous sommes capables de faire nos devoirs, nous essaierons de tout mettre en œuvre pour que cela se réalise", a-t-il promis.

"Aujourd'hui, je ne pourrais faire signer Lewandowski seulement si on applique la règle du 1/3, a-t-il rappelé. Comme on est en infraction avec le fair-play de la Liga, si on n'est pas capable d'amortir trois fois ce que son transfert coûterait, ce ne serait pas possible." "L'argent doit provenir des différents mécanismes approuvés plutôt que celui que nous avons précédemment conclu avec Barça Studios, a-t-il précisé. D'ici au 30 juin, nous devons boucler une opération qui nous donnera un résultat positif pour cette année, et celle qui est la mieux engagée concerne des droits télévisuels. Une vente de 10% serait la chose la plus rapide à faire. Ce sont des fonds étrangers."

Selon le quotidien catalan Sport, les nouveaux leviers activés par le club pourraient permettre au Barça de lever jusqu’à 500 millions d’euros. Selon les dernières informations de RMC Sport, Barcelone s'apprêtait à formuler une nouvelle offre dépassant les 40 millions d'euros pour l'ancien joueur de Dortmund.