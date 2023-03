Mercato: le plan du Real Madrid pour verrouiller Camavinga

Selon le site espagnol Relevo, le Real Madrid a d'ores et déjà entamé des discussions avec Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu'en 2027, pour une prolongation. En plus d'une augmentation salariale conséquente, le club madrilène aimerait verrouiller l'international français avec une énorme clause libératoire.

Le Real Madrid entend bien blinder le contrat d'Eduardo Camavinga. Le joueur de 20 ans réalise une saison pleine avec les Merengue puisqu'il a déjà disputé pas moins de 41 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Surtout, sa polyvalence est un atout majeur pour son entraîneur Carlo Ancelotti mais aussi pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

Retenu jeudi dans la liste des Bleus pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande, les 24 et 27 mars lors des éliminatoires de l'Euro 2024, le milieu de terrain de formation était replacé parmi les défenseurs tricolores par "DD". "Par rapport aux exigences et par rapport à ce qu’il a déjà pu faire, il m’amène à avoir plus de garanties sur ce poste", a expliqué ce dernier en conférence de presse.

Une clause libératoire fixée à un milliard d'euros pour le Français ?

Déjà utilisé comme latéral gauche lors du Mondial 2022, en doublure de Théo Hernandez, Eduardo Camavinga occupera donc à nouveau ce rôle, comme il a pu le faire cette saison en club. Et ses bonnes prestations à la fois dans l'entrejeu et dans le couloir ont convaincu le Real d'entamer les discussions avec lui pour prolonger son bail à Madrid selon le média espagnol Relevo.

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2027, la Maison Blanche aimerait en effet blinder son joueur en lui proposant une augmentation salariale conséquente. Surtout, dans le but de se prévenir de grandes manoeuvres financières pendant le mercato provenant, notamment, de certains clubs de Premier League, Florentino Perez et le board madrilène voudraient augmenter le montant de sa clause libératoire. Pour l'instant, celle-ci s'élève à 700 millions d'euros. Et il se murmure qu'elle pourrait être montée à hauteur du milliard d'euros. Camavinga rejoindrait alors Vinicius, Rodrygo ou Militao qui possèdent tous trois déjà une telle clause.