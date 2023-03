Real Madrid-Barça: Camavinga vise un incroyable record de précocité en cas de trophée

Le polyvalent milieu de terrain français Eduardo Camavinga affronte le Barça ce jeudi soir, avec le Real, en demi-finale aller de la Coupe du Roi. S’il élimine Barcelone et remporte le trophée, il aura glané tous les titres possibles en club, six en tout, à seulement 20 ans. Aucun joueur merengue n’aura été plus précoce.

"Eduardo est intouchable, comme Modric et comme Kroos." Depuis la Coupe du monde au Qatar, Carlo Ancelotti fait de plus en plus confiance au polyvalent Français Eduardo Camavinga. Si l’ancien Rennais avait alterné le bon et le moins bon lors de sa première saison au Real Madrid, il a profité de sa polyvalence pour s’affirmer comme l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur italien depuis le mois de janvier.

Même si sa titularisation face au Barça, ce jeudi soir, en demi-finale aller de la Coupe du Roi (suivez le Clasico par ici) n’est pas acquise à 100%, son statut dans le plus grand club du monde a changé. Et lui qui a collectionné les records de précocité pourrait s’en adjuger un autre, très bientôt, avec les club merengue.

Sur les traces de Raphaël Varane

Si le Real Madrid élimine le Barça et triomphe en Coupe du Roi en finale, Eduardo Camavinga aura en effet remporté toutes les compétitions possibles en club: la Ligue des champions, la Liga, la Supercoupe d’Europe, la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du monde des clubs et donc la Coupe d’Espagne. Six trophée à l’âge de 20 ans et trois mois, aucun joueur n’a fait mieux dans l'histoire du Real Madrid.

Pour trouver la trace d’une telle précocité, il faut remonter aux débuts de Raphaël Varane. Arrivé au Real à 18 ans, comme Camavinga, l’ex-défenseur de Lens a lui aussi empilé les trophées très jeune. Mais ce n’est "que" à 21 ans, en 2014, qu’il a complété sa collection de six titres avec la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe.