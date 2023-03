Equipe de France: Deschamps justifie son choix d'utiliser Camavinga comme latéral

Didier Deschamps a sélectionné ce jeudi Eduardo Camavinga pour les deux prochains matchs de l'équipe de France contre les Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars. Mais le milieu du Real Madrid ne jouera pas dans l'entrejeu puisque le sélectionneur le considère comme un latéral gauche lors de ce rassemblement des Bleus.

Les retraites internationales et absences de certains cadres de l'équipe de France ont poussé Didier Deschamps à appeler de nouveaux joueurs pour les deux matchs des Bleus contre les Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars lors des éliminatoires de l'Euro 2024. C'est notamment le cas de Wesley Fofana et Khéphren Thuram ou du gardien Brice Samba. Habitué de la sélection et en très en forme avec le Real Madrid au milieu, Eduardo Camavinga figure bien dans la liste tricolore mais parmi les défenseurs.

"Eduardo Camavinga je l’ai mis parmi les défenseurs parce que, sur ce rassemblement, je le considère comme arrière latéral gauche, a confirmé Didier Deschamps ce jeudi face à la presse. Evidemment, comme d’autres joueurs, il a une polyvalence qui est intéressante mais sur ce rassemblement, par rapport aux exigences et par rapport à ce qu’il a déjà pu faire, il m’amène à avoir plus de garanties sur ce poste."

Camavinga "pas surpris" selon Deschamps

Déjà utilisé comme latéral gauche lors du Mondial 2022, en doublure de Théo Hernandez, Eduardo Camavinga occupera à nouveau ce rôle comme RMC Sport l'a révélé ces derniers jours. Au Qatar, le jeune milieu tricolore s'était retrouvé dans le couloir gauche de la défense après la grave blessure au genou de Lucas Hernandez lors du premier match des Bleus.

En l'absence du latéral du Bayern, Eduardo Camavinga dépannera donc sur un côté comme il a pu aussi le faire cette saison en club sous les ordres de Carlo Ancelotti. Pendant la Coupe du monde, sa première titularisation comme latéral face à la Tunisie n'avait pas vraiment convaincu.

"Il ne sera pas surpris, a encore précisé Didier Deschamps devant les journalistes. Je ne rentre pas dans les détails mais j’ai déjà eu des discussions avec lui. Avant et aussi dernièrement, par rapport à cette utilisation."