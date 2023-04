Mercato: le président qui a recruté Messi au Barça croit très fort à son retour

Joan Gaspart, ancien président du Barça (2000-2003) qui avait fait venir Lionel Messi au club à 13 ans, croit à son retour pour une raison simple: le choix du cœur. Il se propose d’aider les dirigeants actuels dans l’opération.

Une nouvelle voix pour le retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Dans une interview au média argentin TyC Sports, Joan Gaspart, ancien président du Barça (2000-2003) en fonction au moment de la signature de l‘Argentin au club à 13 ans, assure avoir une bonne raison d’espérer une signature de La Pulga l’été prochain alors que l’attaquant arrive en fin de contrat au PSG. Elle est selon lui sentimentale.

"Je me propose de trouver la formule pour qu'il revienne"

"Si vous décidez de réfléchir économiquement, il aura sûrement de meilleures offres, mais si c'est avec son cœur, il n'y aura aucun endroit au monde où il sera aimé autant qu'ici, lance-t-il. L'idée est qu'il puisse clore sa carrière et rester au club pour le reste de sa vie. Cela n'a rien à voir avec l'argent. L'institution n'est pas dans son meilleur moment, mais maintenant elle a de nombreuses possibilités."

Gaspart s’était aussi exprimé quelques jours plus tôt auprès du média Súper Deportivo Radio et avait même proposé ses services pour participer à l’opération. "Je sais que Laporta (le président actuel, ndlr) rêve du retour de Léo à Barcelone, avait-il rappelé. Pour revoir Messi au club, je me propose de trouver la formule pour qu'il revienne. Je ferais l'impossible pour qu'il revienne, il n'y a qu'une seule personne qui a signé Léo Messi et cette personne c'était moi. Je me sens très proche de lui, car depuis que je suis petit, je l'apprécie beaucoup."

L’ancien dirigeant catalan poursuit en envoyant un petit tacle au public du PSG, qui l’a récemment sifflé. "Voir les supporters de Barcelone heureux et si je devais m’asseoir à la table, collaborer à quelque chose, je serais ravi. Au Camp Nou, Messi ne sera jamais sifflé."

"J'aurais aimé que Messi ne quitte jamais Barcelone et qu’on n'essaie pas de le faire revenir maintenant, mais personnellement, je serais passionné par son retour, insiste-t-il. J'aimerais qu'il signe à vie avec le club, en tant qu'ambassadeur. Qu'il joue ou non, c'est secondaire, même s'il lui reste plusieurs années de football, mais pour moi, la partie humaine est plus importante. Laissez-le revenir comme il veut."