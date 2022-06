Mercato: le PSG a intégré une clause de rachat dans le contrat de Xavi Simons

Selon les informations de RMC Sport, le PSG a intégré une clause de rachat dans le contrat de Xavi Simons (19 ans), qui a annoncé son départ libre au PSV Eindhoven, mardi.

L’annonce a surpris l’environnement parisien, mardi soir. Dans un message posté sur Twitter, Xavi Simons (19 ans) a fait ses adieux au PSG où il arrivait en fin de contrat, trois ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone. Son message a été posté quelques instants après l’annonce par le PSV Eindhoven de son arrivée jusqu’en 2027. Si un départ était attendu, le joueur devait préalablement prolonger son bail avec Paris avec de rejoindre les Pays-Bas. Mais le club néerlandais s’est réjoui de l’arrivée, libre, du joueur néerlando-espagnol.

Le PSV ne voulait plus d’un prêt

Pourquoi un tel changement? Selon les informations de RMC Sport, le PSV a finalement souhaité avoir le joueur sous contrat et non plus sous la forme d’un prêt. Cela a entraîné de nouvelles négociations avec le PSG qui a finalement accepté de laisser partir le joueur libre. En gardant tout de même un peu la main sur ce dossier. Après accord avec le PSV, Paris a fait intégrer une clause de rachat de quatre millions d’euros activable à l’issue de la saison dans le contrat de l’ancienne pépite de la Masia.

Le joueur de 19 ans n’a jamais vraiment eu sa chance en équipe première même s'il s'est montré fair-play dans son au revoir. "Après trois merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir, a-t-il écrit sur Twitter mardi soir. Je suis très reconnaissant aux coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Pour les fans: du fond du coeur, merci. Je vous aime!"

Il s’est engagé pour cinq ans avec le club néerlandais où il espère bénéficier d’un temps de jeu supérieur à celui engrangé au PSG. S’il a régulièrement brillé avec les U19 en Youth League, il n’a jamais vraiment bénéficié de la confiance de Mauricio Pochettino, qui a très peu utilisé les jeunes la saison dernière malgré un titre de champion de France acquis avec une large avance. Il a seulement disputé onze matchs en trois ans, dont neuf en 2021-2022. Avec cette clause de rachat, l’histoire avec Paris n’est peut-être pas encore tout à fait terminée.