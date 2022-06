PSG: quand Messi croise Ribéry lors d'une soirée à Ibiza

Lionel Messi et Franck Ribéry se sont croisés sur leur lieu de vacances dans une soirée à Ibiza et ont longuement échangé, comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Le monde des footballeurs est petit. Actuellement en vacances à Ibiza, Lionel Messi a croisé la route de Franck Ribéry dans une célèbre discothèque de l’Iles des Baléares. Plusieurs vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant les deux joueurs engagés dans une discussion longue et visiblement passionnée mais inaudible. L’ancien international français était à la même table que le septuple Ballon d’or en compagnie d’autres stars du football.

Luis Suarez et Cesc Fabregas étaient également présents. Les deux anciens du Barça sont très proches de Messi et se retrouvent régulièrement avec leurs familles. C’est de nouveau le cas cette année avec de nombreux clichés diffusés sur leurs réseaux sociaux. Ferran Torres, attaquant du Barça, était également de la partie.

Ribéry porte actuellement les couleurs du club italien de la Salernitana qui a arraché son maintien en Serie A in extremis. Il a croisé la route de Lionel Messi à plusieurs reprises au cours de sa carrière, notamment en Ligue des champions lorsqu’il évoluait avec le Bayern Munich (2007-2019) et Messi en Catalogne. Et les deux hommes ont conservé un respect mutuel de leurs confrontations.

L’heure de la reprise approche doucement pour Lionel Messi. Elle est programmée lundi prochain au PSG même si les internationaux ayant disputé des matchs avec leur sélection en juin bénéficieront de quelques jours de vacances supplémentaires. Ce sera le cas pour la Pulga qui va entamer sa deuxième saison à Paris où il est sous contrat jusqu’en 2023, plus une année en option. L’Argentin est bien décidé à prouver après un premier exercice en demi-teinte. Ribéry, lui, va poursuivre sa longue carrière en Italie.