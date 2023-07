Drôle d’ambiance au PSG: sans Mbappé, le début de préparation ne se passe pas comme prévu

Le PSG poursuit sa tournée asiatique sans sa star Kylian Mbappé. Après son refus de prolonger son contrat jusqu'en 2025, l'attaquant parisien a été privé de déplacement. Ce qui crée une ambiance étrange dans le groupe, au sein duquel les joueurs ne savent plus très bien comment réagir.

"On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison": les mots de Marquinhos à propos de la situation de Kylian Mbappé ont fait grincer quelques dents au PSG. Une réponse plus neutre était attendue de la part du défenseur brésilien. Il a finalement pris une liberté, ce qui a été diversement apprécié à Doha.

La sortie de Marquinhos pas vraiment appréciée à Doha

Kylian Mbappé a été privé de déplacement au Japon pour la tournée de préparation des Parisiens. Une sanction pour sa non prolongation au PSG. Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant n'a pas voulu activer sa clause pour une année supplémentaire. Sur ce dossier, Doha a haussé le ton et n'a donc pas vraiment goûté la sortie de Marquinhos face aux médias. Nasser Al-Khelaïfi non plus et ne s'est pas privé de le faire savoir.

Au Japon, l'ambiance au sein du groupe parisien est marquée par l'ombre Mbappé. Les joueurs, sont globalement tiraillés entre l'envie de soutenir leur coéquipier et la position de leurs dirigeants, selon un proche du groupe. Et la réaction de la direction à la prise de parole de Marquinhos sème le doute: les joueurs parisiens ne savent pas quelle position adopter dans cette affaire.

D'autant que rien ne dit que Kylian Mbappé ne reviendra pas avec le groupe dans à moyen terme... même si, à date, ce scénario semble compliqué tant les positions sont éloignées. Fraîchement nommé entraîneur, Luis Enrique préfère rester en dehors de cela et ne veut pas s'exprimer. Lors de sa conférence de presse d'intronisation, le technicien espagnol avait déjà joué la sobriété.

L'atmosphère au sein du groupe parisien n'est pas vraiment à la légèreté. La situation ne permet pas aux joueurs de se lâcher et n'est pas facile à vivre d'après un proche du groupe. Cette atmosphère ne facilite pas la vie de groupe. L'ambiance peut-elle subitement s'améliorer, alors que l'affaire Mbappé n'est pas réglée? On le saura dans les prochains jours.

La bonne surprise Lemina, Verratti doit montrer plus

Luis Enrique est très attentif: il observe tous les comportements à la loupe. Sur le plan sportif, certains joueurs ne sont pas arrivés dans les meilleures dispositions. Manuel Ugarte doit encore s’acclimater. Marco Verratti, sur le banc lors du match amical contre le Havre et remplaçant contre Al Nassr, doit montrer plus au staff. Comme Luis Enrique l’a dit à ses joueurs la semaine dernière au Campus PSG de Poissy: il n'y a pas de titulaire indiscutable.

Pour les jeunes comme pour les recrues l'environnement autour du club a pour conséquence de ne pas permettre une intégration optimale. Certains savent que la situation de KM7 pourrait avoir des conséquences et influer sur leur avenir.

La bonne surprise se nomme Noah Lemina: sa personnalité qui plaît en interne. Sur le terrain, il montre beaucoup de caractère et ne craint pas d'aller faire des différences. Il veut se montrer et fait ce qu’il faut, à l’image de sa prestation mardi soir contre Al Nassr. Ethan Mbappé montre lui du courage et de la qualité depuis le début de la préparation.