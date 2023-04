Mercato: le PSG a un œil sur José Mourinho qui n’est pas insensible

INFO RMC SPORT - Dix ans après leur collaboration au Real Madrid, Luis Campos pourrait de nouveau faire appel à José Mourinho, pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Christophe Galtier est toujours l’entraineur du Paris Saint-Germain et il devrait terminer cette saison à son poste. En revanche pour l’exercice 2023-2024 (pour lequel il dispose d'un contrat) il n’a aucune certitude. Son départ ne lui a pas été communiqué par les propriétaires, mais ces derniers lui cherchent un remplaçant. Luis Campos, moins proche de Christophe Galtier ces derniers temps, ne l’a pas encore lâché mais il se tient prêt à agir si nécessaire. Et en haut de sa liste, le conseiller sportif apprécie particulièrement le profil de son compatriote José Mourinho qu’il n’a pas encore contacté.

Mourinho : Ligue des champions compatible

Luis Campos n’a pas encore décroché son téléphone pour échanger avec José Mourinho sur la possibilité de venir à Paris, c’est en tout cas ce que les deux camps font filtrer. Néanmoins l’idée d’attirer le triple vainqueur de la Premier League fait son chemin chez le conseiller sportif. Son vécu au plus haut niveau parle pour lui tout comme son palmarès : 5 titres majeurs européens dont deux Ligue des champions. Par ailleurs l’actuel entraineur de l’AS Rome est connu pour savoir imposer ses choix. Une poigne qui a pu manquer à Christophe Galtier par moment.

Néanmoins son tempérament brûlant est-il totalement compatible avec tous les joueurs du vestiaire parisien ? Certains se posent la question en interne. De son côté, le Special One ne cache plus en privé qu’il ne ferait pas la sourde oreille si une proposition arrivait sur sa table. Réelle envie de venir à Paris ou stratagème pour faire monter les enchères ? Des bancs pourraient bien se libérer en fin de saison, notamment deux de ses anciens clubs où il a eu les plus beaux résultats, Chelsea et le Real Madrid. Sa bonne saison avec la Roma (troisième de Serie A / quart de finale de la Ligue Europa) lui permet d’espérer un joli rebond alors qu'il est en fin de contrat. Si les planètes s’alignaient Campos et le "Mou" pourraient prendre plaisir à retravailler ensemble après une collaboration au Real Madrid il y a 10 ans (saison 2012-2013).

Luis Campos attendu à Doha avant la fin de la semaine prochaine

Luis Campos saura bientôt quelle sera sa marge de manœuvre aussi bien sur le mercato que sur le choix de l’entraineur. Le Portugais est attendu à Doha comme révélé par Foot Mercato. Il devrait faire le voyage en fin de semaine ou dans les premiers jours de la semaine suivante. Les décideurs ont été déçus par ses deux mercatos et il ne serait pas étonnant de voir son champ d’action réduit. Sa réaction si tel est le cas sera à observer de près, lui qui avait peu goûté l’ingérence d’Antero Henrique l’été dernier.

A Doha il n’y a plus beaucoup de doute sur l’avenir de Christophe Galtier. Son successeur fait l’objet de nombreuses discussions. Plusieurs noms circulent mais il n’y a pas vraiment d’avancées concrète. Thiago Motta, Julian Nagelsmann et, plus étonnant, Mikel Arteta sont suivis. L’entraineur des Gunners, ancien Parisien, parait inaccessible vue sa saison en Premier League. En tout cas le budget devrait être plus conséquent. Mais le montant de l’enveloppe n’est pas encore connu.