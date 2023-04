Nice: les joueurs des Aiglons seraient agacés par les messages de soutien pour Christophe Galtier

D'après Nice-Matin, les joueurs de l'OGC Nice n'ont pas apprécié les marques de soutien adressées à Christophe Galtier depuis les accusations de racisme et d'islamophobies portées à son sujet.

C'est une semaine décisive sportivement pour l'OGC Nice. Ce jeudi, les Aiglons disputeront à l'Allianz Riviera un quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au FC Bâle. Mais depuis une semaine désormais, les joueurs sont perturbés par les révélations autour de la saison dernière avec des accusations portées à l'encontre de Christophe Galtier.

Les joueurs n'ont pas apprécié le traitement médiatique

Selon Nice-Matin, les joueurs de l'OGC Nice n'ont que peu apprécié le traitement médiatique de l'affaire et les marques de soutien à destination de Christophe Galtier. Comme l'indiquait RMC Sport ces derniers jours, les membres de l'effectif sont tenus au silence. Seul Didier Digard, à la tête de la formation l'an dernier, s'était brièvement exprimé en conférence de presse, assurant que "la vérité arrivera de toute façon".

Les dirigeants niçois ne se sont pas exprimés non plus depuis la divulgation du mail de Julien Fournier, directeur du football la saison dernière. Celui-ci avait envoyé un courrier à sa direction pour les avertir de propos racistes et islamophobes de Christophe Galtier, alors entraîneur. Des tensions en marge du ramadan seraient survenues également dans le vestiaire, en lien avec la gestion du technicien.

De son côté, Christophe Galtier a porté plusieurs plaintes et s'est défendu des propos qui lui sont attribués. La justice s'est elle saisie de cette affaire avec des perquisitions effectuées au siège de l'OGC Nice, cherchant des preuves pouvant incriminer l'actuel entraîneur du PSG.

Après avoir tenu en échec le FC Bâle jeudi dernier (2-2), le club azuréen a perdu dimanche en Ligue 1, en déplacement à Brest (1-0), pour un deuxième revers de rang en championnat après celui contre le PSG. Neuvième après 31 journées, Nice est toutefois la dernière équipe française engagée dans une compétition européenne cette saison.