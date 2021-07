Mercato: le gros coup du PSG, qui s'offre officiellement Donnarumma

Gianluigi Donnarumma rejoint officiellement le PSG. Le gardien italien, qui vient d'être élu meilleur joueur de l'Euro 2021, s'est engagé en faveur du club de la capitale pour une durée de cinq ans.

Le dossier Gianluigi Donnarumma est bouclé. Comme pressenti depuis un moment, le portier italien s'est officiellement engagé ce mercredi avec le PSG après avoir passé sa visite médicale avec le club de la capitale. Le gardien, âgé de 22 ans, était libre de s'engager avec n'importe quelle équipe depuis la fin de son contrat avec l'AC Milan, son club formateur. Il a signé un contrat de cinq ans, jusqu'au 30 juin 2026.

Un temps pisté par le Barça ou la Juve, Donnarumma avait des airs d'opportunité impossible à laisser passer pour le PSG. Pour s'attacher ses services, le club parisien n'a pas eu à débourser un centime en indemnité de transfert. Sur le papier, l'Italien sera en concurrence avec un Keylor Navas qui n'a, jusque-là, jamais déçu à Paris, où il est devenu un cadre indiscutable. Donnarumma arrive en France après avoir gagné l'Euro 2021 avec l'Italie, tout en étant désigné meilleur joueur du tournoi.

Meilleur joueur de l'Euro

Depuis ses débuts à Milan en 2015, à seulement 16 ans, il aura joué en tout 215 matchs toutes compétitions confondues avec le club lombard. Devenu international en 2018, il est depuis devenu titulaire indiscutable dans les buts de la Squadra Azzurra. Parviendra-t-il à en faire de même au PSG?

"Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters."

"Nous sommes heureux d'accueillir Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, a commenté Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Nous le félicitons pour sa victoire à l'UEFA EURO 2020, et son titre de meilleur joueur de la compétition. Je sais que Gianluigi recevra un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club, y compris de ses coéquipiers, de notre staff et de tous les supporters parisiens."