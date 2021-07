PSG: le Real Madrid aurait perdu l’espoir de recruter Mbappé cet été

Selon la Cadena Ser, le Real Madrid serait désormais pessimiste concernant un possible transfert de Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato. Le club merengue resterait tout de même à l’affût au cas où la situation de l’attaquant du PSG évoluerait dans les prochaines semaines.

C’est l’un des gros dossiers de l’été. Et il n’a pas tellement avancé. De retour à l’entraînement après plus de trois semaines de vacances, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Mais il refuse toujours de prolonger son contrat, qui se terminera en juin 2022. De quoi précipiter son départ d’ici la fin du mercato? Pas forcément. Malgré ses tergiversations et le mystère qu’il entretient sur ses intentions, l’attaquant de 22 ans n’est pas certain de quitter la capitale cet été. Même s’il ne prolonge avant le 31 août.

Dans ce contexte, le Real Madrid semble assez résigné à l’idée de récupérer le champion du monde 2018. Pour cette fois, en tout cas. Selon des informations de la Cadena Ser, reprises par AS, les dirigeants du club merengue jugeraient désormais son arrivée "impossible", si la situation n’évolue pas. Le président Florentino Perez resterait tout de même à l’affût au cas où Mbappé ou un décideur parisien le solliciterait directement. Mais ce n’est pas la tendance du moment.

Le Real pourrait le récupérer libre l’été prochain

Le Real n’abandonnerait pas pour autant son envie de recruter le surdoué de Bondy dans un futur proche. Loin de là. A partir du moment où une ouverture se présentera, la Maison Blanche devrait tout mettre en œuvre pour tenter de rafler la mise. En attendant, le PSG avance dans l’incertitude avec sa star. Les dirigeants parisiens souhaiteraient faire signer un nouveau bail à l'ancien crack de Monaco, recruté pour 180 millions d’euros en 2017. Mais la réciproque ne semble pas vraie.

En continuant à laisser planer le doute, Mbappé cherche-t-il à aller au bout de son contrat afin de partir libre dans un an? L’hypothèse n’est pas à exclure. Elle ferait évidemment les affaires du Real Madrid, qui n’aurait pas à verser d’indemnité de transfert pour s’offrir le joueur le plus bankable du moment (sa valeur est estimée à 160 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt). Ce serait un sacré couac pour Paris. Mbappé, lui, pourrait en profiter pour négocier une prime à la signature conséquente au moment de débarquer à Bernabeu.