PSG: Pochettino espère Mbappé, Wijnaldum et Kimpembe pour le Trophée des champions

Le PSG a conclu sa préparation estivale par un nul contre Séville, mardi à Faro (2-2). Avec une équipe encore très remaniée. Mais Mauricio Pochettino a laissé entendre que plusieurs tauliers pourraient revenir pour affronter Lille lors du Trophée des champions, dimanche à Tel-Aviv.

Le tableau d’affichage n’a rien d’infamant. Loin de là. Pour le dernier match de sa préparation estivale, le PSG a fait match nul face au FC Séville (2-2), mercredi à Faro. Un résultat obtenu grâce à des buts de Mauro Icardi et Kenny Nagera. Avec une équipe encore très expérimentale. Certains joueurs en ont profité pour se mettre en valeur, à l’image d’Achraf Hakimi, déjà très en jambes.

Xavi Simons et Edouard Michut ont également montré de belles choses du haut de leurs 18 ans. Mais Paris a également affiché des lacunes inquiétantes en défense. Dans l’axe central notamment. Thilo Kehrer a une nouvelle fois été fébrile aux côtés du jeune El Chadaille Bitshiabu (16 ans), doté d’un énorme potentiel mais encore très perfectible. Abdou Diallo n’a pas toujours été rassurant. Globalement, Paris est apparu sans grandes certitudes au sud du Portugal.

"Ils peuvent être prêts"

De quoi se poser quelques questions à quatre jours du Trophée des champions face à Lille, prévu dimanche à Tel-Aviv (20h). Un premier choc de la saison pour lequel Pochettino espère disposer d’atouts supplémentaires. Certains tauliers de l’équipe, qui ont repris l’entraînement ces derniers jours, pourrait être intégrés au groupe qui se déplacera en Israël.

"Nous devons mettre tout le monde au même niveau pour commencer la saison de la meilleure des façons, mais en tenant compte de ces circonstances, résume le coach parisien. Nous devons attendre que les joueurs soient en forme et ne prendre aucun risque avec leur condition physique. Pour l'avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux. Je pense que Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Kylian (Mbappé) peuvent être prêts pour dimanche, mais nous devons les évaluer dans les prochains jours, car ils ne travaillent que depuis quelques jours sur le terrain d'entraînement. J'espère qu'ils pourront aider l'équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner".