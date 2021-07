Prix, abonnement, comment regarder le Trophée des champions Lille-PSG sur Amazon dimanche

Amazon Prime, qui a acquis les droits TV de huit des dix matchs de Ligue 1 par journée pour les trois prochaines saisons, va entamer sa diffusion du football français dimanche avec le Trophée des champions, entre le PSG et Lille.

La nouvelle était attendu mais la Ligue de football professionnel a définitivement mis fin au suspense mardi, par le biais d'un communiqué: c'est bien Amazon Prime Video qui diffusera dimanche le Trophée des champions, véritable coup d'envoi de la saison du football français. L'affiche opposera Lille, champion de France, au PSG, son dauphin vainqueur de la Coupe de France. Le match débutera à 20h, heure française et se jouera à Tel Aviv.

Un vrai lancement pour Amazon, nouveau venu sur le marché des droits TV du football tricolore, qui va diffuser huit rencontres par journée de Ligue 1 cette saison. Et donc un test d'envergure, une semaine avant le début du championnat version 2021-2022.

"Les équipes de Prime Video, composées notamment de Thibault Le Rol et Julien Brun, officieront depuis le Bloomfield Stadium de Tel Aviv", a précisé la LFP dans son communiqué. Mais la question que tout le monde se pose demeure celle de l'accès: comment regarder Lille-PSG ce dimanche? Faut-il s'abonner?

Accessible à tous les clients Prime, sans abonnement supplémentaire

Pour ce premier rendez-vous de la saison, Amazon Prime Video ne bascule pas encore dans son dispositif prévu pour la Ligue 1. Car pour avoir accès aux matchs de championnat, il faudra à la fois être abonné Prime - ce qui correspond à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an et permet notamment des livraisons rapides et gratuites -et souscrire un abonnement de 12,99 € par mois. Mais pour le Trophée des champions, l'abonnement Prime de base suffira.

"La rencontre sera accessible à tous les membres Prime* disposant d’un abonnement Prime français", précise la Ligue dans son communiqué. Une façon, aussi, de faire tester le dispositif à ses abonnés pour les convaincre de passer par la case abonnement Ligue 1.