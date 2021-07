Mercato: le PSG devrait accélérer pour Pogba

Le PSG devrait accélérer prochainement dans le dossier Paul Pogba et entamer les discussions qui pourraient aboutir à un transfert du milieu de terrain français, intéressé.

Il existe bel et bien un intérêt réciproque entre le PSG et Paul Pogba, désireux de rejoindre Paris, à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Le club de la capitale n’a pas encore formulé d’offre officielle à Manchester United pour le milieu de terrain international. Des contacts devraient néanmoins débuter rapidement en vue d’un transfert du champion du monde, pièce maîtresse de l’entrejeu des Bleus à l’Euro.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Pogba. Son recrutement serait un énorme coup supplémentaire réalisé par le PSG dans la course à l’armement dans laquelle il s’est lancé, après les officialisations de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Contrarié par une nouvelle saison qui n’a pas répondu à ses attentes, Pogba est tenté de tourner la page United à un an de la fin de son contrat.

Solskjaer aimerait garder Pogba

"Il y a toujours des spéculations sur Paul et toujours des clubs intéressés, a déclaré Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, au sujet du milieu de terrain français de 28 ans, cette semaine. Nous avons vu Paul à son meilleur, Paul sait ce que nous en pensons. J'ai aimé travailler avec lui et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble. Tout ce que j'ai jamais entendu de Paul, c'est qu'il attend la saison avec impatience."

En attendant une progression dans les discussions, qui pourrait rapprocher les parties concernées d’un éventuel accord, le Paris Saint-Germain sait qu’il doit faire de la place à Paul Pogba au milieu et se séparer de certains éléments dans ce secteur de jeu. Des joueurs comme Ander Herrera ou Rafinha, qui n’a pas convaincu le staff technique la saison dernière, pourraient être cédés.