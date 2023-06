Mercato: "Le PSG est ma seule option pour le moment", Mbappé dément à nouveau un départ cet été

Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, s'est à nouveau exprimé au sujet de son avenir à la veille du match contre Gibraltar (20h45). Il a répété vouloir "rester au PSG" la saison prochaine, malgré les rumeurs de départ.

"J'ai déjà répondu à cette question, j'ai dit que mon objectif était de continuer au club". Kylian Mbappé dément encore un départ du PSG, ce jeudi en conférence de presse, à la veille du match entre Gibraltar et la France dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. "Rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, donc je suis prêt à revenir à la reprise", ajoute-t-il.

"Je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un"

"La lettre n’a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant, affirme encore l'attaquant parisien au sujet du courrier transmis à son club où il expliquait ne pas vouloir prolonger cet été. Il n’y a plus grand-chose qui me choque". Pour rappel, son contrat actuel court jusqu'en 2024 puisqu'il n'a pas activé son année optionnelle.

"Je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un, j’ai juste envoyé une lettre, regrette-t-il également à propos de l'agitation médiatique qui a rythmé cette semaine. On ne peut pas contrôler les réactions mais ça m'importe peu."

"Dans la vie, il y a plein de choses que l’on ne comprend pas"

Kylian Mbappé a aussi évoqué le feuilleton de sa prolongation après cette relance d'un journaliste: "Le grand public a parfois du mal à saisir le feuilleton partira-partira pas. Est-ce que en quelques mots clairs on peut expliquer la situation aujourd’hui, c’est-à-dire pourquoi vouloir aller au terme du contrat dans un an et ne pas prolonger ensuite ?"

Une question à laquelle le joueur du PSG a répondu sans détours: "Je pense qu'il n'y a pas à expliquer. J'accepte tout. Les gens peuvent parler, critiquer, être dans la compréhension, je comprends, lance-t-il. J’ai été comme ça. Je suis jeune donc j’ai eu la chance d’être un observateur du football et il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Dans la vie, il y a plein de choses que l’on ne comprend pas".

Enfin, le capitaine des Bleus a un mot pour toutes les personnes qui jugent sa décision: "Ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants de ce dossier, tant pis pour eux. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, je dis ce que je dis. Le principal c’est ça, il n'y a pas de problème avec ça."