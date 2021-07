Mercato: le PSG et West Ham d’accord pour le prêt d’Areola

Alponse Areola va à nouveau évoluer en Premier League cette saison. Le PSG a trouvé un accord avec West Ham pour le prêt de son gardien de 28 ans, qui évoluait à Fulham ces derniers mois.

Il voulait rester en Angleterre. A Londres, si possible. Et le souhait d’Alphonse Areola va être exaucé. Comem indiqué par L'Équipe et confirmé par RMC Sport, le PSG a trouvé un accord avec West Ham pour le prêt de son gardien de 28 ans. Après avoir évolué à Fulham la saison passée, le champion du monde 2018 va changer de quartier dans la capitale anglaise, pour revêtir le maillot des Hammers.

Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma à Paris, où il est encore sous contrat jusqu’en 2023, Areola va connaître le sixième prêt de sa carrière, après Lens, Bastia, Villarreal, le Real Madrid et Fulham. L’international français (3 sélections) espère en profiter pour franchir un cap en Premier League.

Paris en opération dégraissage

La saison passée, il a disputé 37 matchs avec les Cottagers, pour 48 buts encaissés et 10 clean sheats (toutes compétitions confondues). Avec ce deal, le PSG poursuit son opération dégraissage après le transfert de Mitchel Bakker à Leverkusen (7 millions d’euros). En attendant encore d’autres départs dans les prochaines semaines. Mais aussi certainement des renforts, à commencer par Paul Pogba, pour qui les négociations devraient prochainement s’accélérer avec Manchester United.