PSG: une porte de sortie en Premier League pour Areola

De retour au PSG après un prêt concluant à Fulham, Alphonse Areola ne devrait pas s’éterniser à Paris. Selon le Daily Mail, West Ham cherche à recruter le gardien français pendant le mercato estival.

Voilà peut-être bien un problème en moins pour le PSG et Mauricio Pochettino. L’avenir d’Alphonse Areola pourrait rapidement trouver une issue favorable aussi bien au club francilien qu’au gardien de 28 ans. Le Daily Mail assure ce samedi que le club anglais de West Ham a pris contact avec la direction parisienne pour négocier l’arrivée du champion du monde 2018 à Londres.

Prêté à Fulham lors de la campagne 2020-2021, Alphonse Areola s’est illustré en Premier League. Titulaire indiscutable chez les Cottagers avec 36 apparitions en 38 matchs de championnat, le Français y a brillé. Malgré neuf rencontres bouclées sur des clean-sheets (48 buts encaisses au total), le gardien formé au PSG n’a pu empêcher la relégation de l’équipe entraînée par Scott Parker.

Séduit par les prestations de l’international tricolore aux trois sélections, West Ham espère l’accueillir en prêt avec la possibilité de le recruter définitivement par la suite. Pour s’installer durablement à Londres, Alphonse Areola devra venir à bout de la concurrence de Lukasz Fabianski, Darren Randolph et David Martin. Des rivaux à sa portée et qui lui laissent entrevoir plus de temps de jeu potentiel chez les Hammers qu’à Paris.

Areola victime de la concurrence à Paris

Déjà barré par Keylor Navas et Sergio Rico en Ligue 1, Alphonse Areola risque encore de reculer d’un cran dans la hiérarchie des gardiens du PSG avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Finaliste de l’Euro 2021 avec l’Italie, le gardien est tombé d’accord avec Paris et arrivera libre en provenance de l’AC Milan.

Face à une telle abondance de talents dans les buts, Alphonse Areola s’est vu indiquer que le club ne compterait pas sur lui la saison prochaine. En ce sens, le joueur passé par Bastia, Lens ou encore le Real Madrid n’a pas participé à la reprise de l’entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino en début de semaine au Camp des Loges.