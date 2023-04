Mercato: Xavi Simons refroidit le PSG sur un retour cet été

Xavi Simons brille du côté du PSV Eindhoven. Si Paris possède une clause de rachat à hauteur de 12 millions d'euros, le PSG aura besoin de l'accord du joueur. Pour l'instant, il semble souhaiter rester aux Pays-Bas.

Arrivé libre au PSV cet été, Xavi Simons se régale du côté d'Eindhoven. Avec 16 buts et 8 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain vit sa première saison pleine de sa jeune carrière.

Si le PSG a bien une clause de rachat à hauteur de 12 millions d'euros pour le récupérer, Paris aura besoin de l'accord de Xavi Simons. Et pour l'instant, le joueur formé à la Masia entend s'imposer sur la durée au PSV comme il l'a confié au média néerlandais Algemeen Dagblad : "Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause qui stipule que le PSG pourrait me racheter. Après je pense aussi que j'ai signé au PSV pour 5 ans non ? J'ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux réussir de grandes choses ici."

Visiblement comblé du côté des Pays-Bas, Xavi Simons ne garde pas un très bon souvenir de Mauricio Pochettino avec qui la relation était visiblement inexistante : "Il ne me parlait presque pas."

Xavi Simons s'est rapidement rendu indispensable aux yeux de Ruud van Nistelrooy son entraîneur à Eindhoven. Cette saison, il est aussi devenu international et a participé à la dernière Coupe du monde. Il y a notamment honoré sa première selection en 8e de finale contre les Etats-Unis.

Paris aura de la concurrence

S'il continue sur cette lanceé, Xavi Simons ne devrait pas manquer de prétendants lors des prochains mercatos. Paris qui possède à 12 millions d'euros une clause très intéressante, pour ce joueur désormais estimé à 30 millions d'euros sur Transfermarkt, pourrait faire face à la concurrence des cadors européens dans ce dossier. Surtout que du côté du PSG, renforcer le milieu de terrain ne semble pas être une priorité à court terme.

Xavi Simons se concentre sur sa fin de saison avec Eindhoven. Eliminé de justesse contre le Séville FC en Ligue Europa, le PSV est actuellement le dauphin du Feyenoord et compte 5 points de retard en championnat. L'Eredivisie échappe depuis maintenant cinq ans au PSV. L'occasion pour Xavi Simons de faire encore parler de lui et de rentrer un plus dans le cœur des supporters d'Eindhoven.