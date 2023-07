Mercato: "Le PSG n'est pas dans une position de force", combien vaut Mbappé?

Mis en vente par le PSG ce vendredi après son refus de lever l'option pour une année de contrat supplémentaire, Kylian Mbappé va devoir trouver des prétendants. Si le Real Madrid semble bien positionné, combien vaut aujourd'hui le Français sur le marché des transferts? Une question à laquelle Bruno Satin et Fred Hermel ont tenté de répondre.

Combien coûte aujourd'hui Kylian Mbappé? Mis en vente par le PSG à partir du 31 juillet, après son refus de prolonger pour une saison supplémentaire dans la Capitale, l'attaquant français doit maintenant trouver une porte de sortie. Vers un transfert dès cet été? Si oui, pour combien? Une question à laquelle il est difficile de répondre.

"C'est l'acheteur qui va fixer le prix"

"C'est l'acheteur qui va fixer le prix, répond Bruno Satin, agent de joueurs, dans l'édition spéciale de l'After sur RMC. Ils trouveront sans doute des systèmes de bonus sur les performances pour agrémenter les sommes. Le PSG n'est pas dans une position de force. Ce qui est extraordinaire c'est que Kylian fait venir Campos, aujourd'hui Kylian doit partir et c'est lui qui annonce à Mbappé qu'il viendra pas au stage."

Fred Hermel rappelle lui que le numéro 9 est "resté libre au Real Madrid" et poursuit: "On sait en Espagne que si jamais il y a la possibilité de signer Kylian Mbappé... Si le Real a la possibilité de faire venir Kylian Mbappé à un prix raisonnable cet été, ils ne vont surtout pas laisser passer l'occasion. La crise entre le PSG et Mbappé, pour le Real Madrid, qui est spectateur de tout ça..."

"Le Real est dans une situation très confortable"

"Je suis persuadé qu'ils vont encore attendre de voir ce qu'il se passe, ce n'est pas dans leur intérêt de venir tout de suite. Le Real a jusqu'au 31 août, pour signer le Français. Et donc leur intérêt c'est de laisser pourrir la situation pour que finalement le PSG soit obligé de se "débarraser de Mbappé", évidemment en faisant baisser le prix du transfert."

Il juge que "le Real Madrid est dans une situation extrêmement confortable" après l'annonce du PSG de priver Kylian Mbappé de tournée asiatique en raison de sa situation contractuelle. Il émet tout de même un doute: "Le sentiment qu'il y a ce soir à Madrid c'est qu'il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Mbappé. Ce qu'il s'est passé la saison passée est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde, dont certains dirigeants."

Moins de 180 millions

Le média américain The Athletic avance de son côté que le PSG devra revoir à la baisse ses exigences en matière d'indemnité de transfert. Le club parisien "devrait accepter beaucoup moins que les 180 millions d'euros qu'il a dépensés pour signer le joueur en 2017 s'il vend Mbappe à un rival européen".

"Le plan est de le vendre pour plus de 100 millions d'euros, mais pas 200 millions ou d'autres chiffres fous", assure le journaliste Mario Cortagena. Le média assure que l'Arabie saoudite aurait été les premiers à manifester un intérêt auprès du PSG, proposant une offre record pour arracher Mbappé le temps d'une saison. Mais le joueur aurait fait part aux dirigeants parisiens de sa volonté de ne rejoindre que le Real Madrid.