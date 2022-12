Mercato: le PSG ne tenterait pas de s'offrir Joao Felix cet hiver

Dans l'impasse à l'Atlético de Madrid, Joao Félix ne rebondira pas au Paris Saint-Germain cet hiver, d'après Fabrizio Romano. Le journaliste assure qu'aucune discussion n'a été engagée jusqu'ici entre les parties.

Plus vraiment en odeur de sainteté à l'Atlético de Madrid, qu'il devrait quitter lors du mercato hivernal, où va atterir Joao Félix? Pas au Paris Saint-Germain, à en croire Fabrizio Romano.

Pourtant régulièrement cité comme un prétendant à la signature du talentueux Portugais de 23 ans, le club de la capitale n'aurait à aucun moment ouvert de discussions concrètes pour le recruter, assure le journaliste ce dimanche. Il est sous contrat jusqu'en 30 juin 2026.

Une valeur marchande à la baisse

L'attaquant des Colchoneros, qui sort d'une Coupe du monde intéressante avec le Portugal (1 but et 2 passes décisives en 4 rencontres), ne s'entend plus vraiment avec son entraîneur Diego Simeone. Le directeur général du club madrilène, Gil Marín, l'avait révélé début décembre à la RTVE. Avant que Marca ne confirme que le joueur avait demandé à quitter le club cet hiver.

L'Atlético de Madrid cherche donc depuis un point de chute lucratif pour l'ancien joyau du Benfica Lisbonne, acheté 127 millions d'euros à l'été 2019 - et qui en vaut 50 selon la dernière estimation de Transfermarkt effectuée avant le Mondial. Il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues avec l'Atlético lors de la première moitié de saison.

Romano assure par ailleurs que le Paris Saint-Germain travaille toujours à la signature du défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skiriniar, ciblé l'été dernier.