Atlético: Joao Felix est sorti faire la fête après l'élimination en Ligue des champions, et ça n'aurait pas plu au club

Selon des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid, Joao Félix, s’est rendu à l’anniversaire de sa compagne après l’élimination de son équipe en Ligue des champions, ce qui ne plaît pas au club madrilène.

La relation entre l’Atlético de Madrid et Joao Félix ne s’arrange pas. L’attaquant portugais, témoin de l’élimination de son équipe dès les phases de poule de Ligue des champions au terme du match nul concédé contre le Bayer Leverkusen ce mercredi (2-2), est sorti faire la fête après la rencontre. Une information provenant de vidéos sur les réseaux sociaux et confirmée par la radio SER, relayée par AS, qui indique que ce comportement n’aurait pas plu au club colchonero.

Un malaise pas nouveau entre Félix et l'Atlético

Comme le détail le média Okdiario, le joueur aurait rejoint sa copine, Magui Corceiro, dans un restaurant pour fêter son 20e anniversaire. Le groupe y serait resté jusqu’à 4 heures du matin avec un programme chargé: alcool (dont shots de tequila), chicha ou partie de bowling. Félix est décrit par le média comme "totalement insouciant, fumant et s’amusant", quelques heures seulement après la débâcle de son équipe.

Le 12 octobre dernier, l’international portugais avait exprimé sa colère après avoir passé le match contre le Club Bruges sur le banc (0-0), jetant son chasuble au sol avant de liker un message lui demandant de revenir à Benfica. Depuis le début de saison, il n’a toujours pas marqué et n’a été titularisé qu’à 7 reprises, signe du malaise qui s’installe entre lui et son club trois ans après son arrivée fracassante contre 120 millions d’euros. Un départ dès cet hiver est ainsi évoqué.

Carrasco a refusé de lui laisser un penalty ce mercredi

Ce mercredi, il avait l’occasion de se racheter en frappant le penalty obtenu par les Colchoneros dans le temps additionnel mais Yannick Carrasco s’y est opposé. La suite, c’est une tentative arrêtée par Hradecky avant une tête de Niguez sur la barre et une frappe de Reinildo stoppée par le Belge lui-même, pour conclure une soirée cauchemardesque.