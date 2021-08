Mercato: le PSG tente de recruter Nuno Mendes, Sarabia dans le deal

Paris s’active pour recruter un nouveau latéral gauche d’ici la fin du mercato. Comme annoncé par la presse portugaise, Nuno Mendes est ciblé par le club de la capitale. Pablo Sarabia fait partie du deal pour enrôler l’international portugais du Sporting (19 ans).

Le PSG cherche à dégraisser son effectif en ce dernier jour du mercato. Mais à défaut d’y parvenir, le club de la capitale va peut-être l’étoffer un peu plus dans les prochaines heures. Comme annoncé par la presse portugaise, Paris s’active pour recruter un nouveau latéral gauche. Et le club de la capitale a ciblé Nuno Mendes. A 19 ans, le défenseur du Sporting Portugal est l’une des plus belles promesses d’Europe à son poste. Pablo Sarabia fait partie du deal et pourrait rejoindre le club de Lisbonne.

Lancé dans le grand bain en juin 2020, juste avant son 18e anniversaire, Nuno Mendes s’est rapidement imposé dans son club formateur. Ruben Amorim lui a offert un rôle de titulaire malgré son jeune âge. Depuis sa première apparition, Nuno Alexandre Tavares Mendes (son nom complet) a disputé 47 matchs, pour 1 but et 3 passes décisives (toutes compétitions confondues). Son expérience en Coupe d’Europe reste très limitée avec seulement deux apparitions l’an passé en tour préliminaire de la Ligue Europa.

Un contrat jusqu’en 2025

En revanche, il compte déjà 5 sélections avec le Portugal. Le natif de Sintra (à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Lisbonne) était d’ailleurs titulaire pour sa grande première sous le maillot national en Azerbaïdjan, en mars dernier (0-1), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il a toujours été appelé depuis. Y compris à l’Euro, même s’il n’est pas entré en jeu lors d’un tournoi où les partenaires de Cristiano Ronaldo sont tombés face à la Belgique en 8es de finale (1-0).

Sous contrat jusqu’en 2025, Nuno Mendes a une valeur estimée à 40 millions d’euros. Cette saison, il a participé à trois rencontres avec le Sporting, le temps de délivrer une passe décisive.