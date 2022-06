PSG: Messi s'est rendu au mariage de Jordi Alba à Séville

Lionel Messi s'est rendu à Séville pour le mariage de Jordi Alba avec Romarey Ventura, auquel plusieurs footballeurs espagnols ont assisté (mais pas Gerard Piqué).

À Barcelone après la fin de la trêve internationale avec l'Argentine, Lionel Messi s'est rendu vendredi à Séville. L'attaquant du Paris Saint-Germain, pris en photo par quelques passants, est allé assister au mariage de son ancien coéquipier Jordi Alba, désormais époux de Romarey Ventura.

L'union de ce couple vieux de sept ans, et qui a donné naissance à deux enfants, s'est faite à El Viso del Alcore, une commune de la province de Séville. Selon La Razon, c'est là où Jordi Alba et Romarey Ventura se sont rencontrés. Les festivités se sont ensuite tenues à la Hacienda de Oran, une luxueuse résidence située au sud de la cité andalouse.

Piqué, une absence remarquée

Lionel Messi, vêtu d'un costume plutôt classique, était accompagné de sa femme Antonela Roccuzzo. D'autres footballeurs étaient conviés: Marc Bartra, Cesc Fabregas, Sergio Ramos, Alvaro Morata, Sergio Busquets, Koke, Santi Cazorla, David De Gea. Xavi, entraîneur du Barça, était aussi au rendez-vous.

Une absence a été remarquée: celle de Gerard Piqué. D'après les médias espagnols, le défenseur espagnol n'a pas voulu parasiter les festivités. Et pour cause: ses faits et gestes sont scrutés par la presse people depuis sa séparation avec Shakira.