Pour Deschamps, Mbappé merité le Ballon d'or cette saison

Invité de Téléfoot ce dimanche sur TF1, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a jugé que Kylian Mbappé mérite le Ballon d'or pour cette saison 2022-2023.

Kylian Mbappé a encore deux matchs pour se montrer cette saison. Meilleur buteur pour la cinquième année consécutive en Ligue 1, l'attaquant du PSG va retrouver sa sélection en juin pour deux matchs des éliminatoires de l'Euro 202, respectivement face à Gibraltar et la Grèce. Ensuite, le joueur de 24 ans ne pourra plus influer les votes en vue du prochain Ballon d'or.

52 buts en 54 matchs cette saison

Interrogé par Téléfoot ce dimanche sur TF1, Didier Deschamps a estimé que Kylian Mbappé mérite de décrocher la prestigieuse récompense en 2023. Pour rappel, depuis le changement de règlement l'an passé, les joueurs sont jugés sur l'ensemble de la saison et non plus l'année civile.

En se prêtant au jeu du "oui-non", Didier Deschamps a aussi estimé que Kylian Mbappé allait prochainement devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Avec 53 réalisations, Olivier Giroud domine à ce jour les débats mais l'attaquant du PSG compte déjà 38 buts. "DD" a indiqué aussi ne pas avoir hésité à nommer Mbappé comme capitaine de l'équipe de France après le départ à la retraite de Lloris.

En 43 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué à 41 reprises, pour 10 passes décisives. Avec l'équipe de France, l'ancien de Monaco a marqué de son empreinte la Coupe du monde avec huit buts en sept matchs, dont un triplé en finale. Au total, ce sont donc 52 buts en 54 matchs qui ont été marqués par Mbappé en 2022-2023, en attendant les deux dernières rencontres avec la France.