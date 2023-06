Mercato: où en est vraiment Marco Asensio (Real Madrid), dans le viseur du PSG?

En fin de contrat au Real Madrid, Marco Asensio est dans le viseur du Paris Saint-Germain pour l’intersaison. Doté d’un talent certain, le milieu offensif espagnol garde pourtant l’image d’un joueur trop inconstant pour devenir une icône au sein du club merengue.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes en France que le 10 juin mais le Paris Saint-Germain semble déjà en passe de boucler une nouvelle arrivée. Après Milan Skriniar, annoncé en Ligue 1 depuis plusieurs mois, Marco Asensio pourrait lui aussi signer au PSG.

Et, comme le défenseur slovaque, en fin de contrat à l’Inter Milan, le milieu espagnol arriverait libre dans la capitale française après un passage remarqué au Real Madrid. La direction sportive parisienne qui voit en lui un joueur d’équipe, un puncheur qui créé du déséquilibre, un joueur polyvalent et créatif. Il crée du mouvement et des opportunités qui peuvent profiter à Kylian Mbappé.

Un joli pari à moindre coût

C’est aussi une belle opportunité de marché puisqu’il est libre. Le joueur est d’ailleurs séduit par le projet parisien mais n’a pas encore dit oui. Il a des touches en Premier League, notamment à Aston Villa. Luis Campos mène les négociations avec Jorge Mendes, l’agent d’Asensio qui avait annoncé de grands mouvements rapidement.

Si le club madrilène a, un temps, souhaité le prolonger, le protégé de Jorge Mendes a choisi de donner un nouveau souffle à sa carrière en rejoignant la Ligue 1. Son passage chez le célèbre agent portugais, qui entretient une bonne relation avec Luis Campos, a joué dans ses envies de départ.

Sans être le plus connu des joueurs du Real Madrid, Marco Asensio y a quand même joué un rôle notable ces dernières saisons et le milieu offensif de la Roja y a même marqué quelques buts importants tout en y garnissant son palmarès avec notamment trois titres en Ligue des champions (217, 2018 et 2022) et autant en Liga (2017, 2020 et 2022). "C’est un très bon choix pour le PSG", prévient Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport.

Un vrai talent, une arme en plus pour le PSG

Joueur confirmé du haut de ses 27 ans, Marco Asensio reste un pur talent. A son arrivée au Real Madrid en 2015, et après un an en prêt à l’Espanyol, le gaucher a même convaincu Zinedine Zidane de lui donner sa chance. Si la direction madrilène avait prévu de le prêter une année supplémentaire pour lui laisser le temps d’éclore, le technicien français a mis son veto et a demandé à le garder. Bonne pioche, il a marqué plusieurs buts importants en 2016-2017 avec notamment des pions en Supercoupe d’Europe ou encore en finale de Ligue des champions face à la Juventus.

Comme le rappelle Frédéric Hermel, Marco Asensio c’est un joueur "ultra doué" et un talent "hallucinant". C’est simple, avec lui, les choses semblent faciles. A l’aise balle au pied, celui qui a porté le maillot du Real à 285 reprises pourrait apporter un vrai plus offensif au PSG. Certes ses statistiques ne sont pas dignes d’un Kylian Mbappé mais lors de son passage au Real il a marqué 61 buts et délivré 32 passes décisives toutes compétitions confondues. Capable de jouer dans l’axe ou sur un côté, il peut se montrer dangereux en un éclair.

"C’est la meilleure frappe du Real, abonde encore la drôle de dame espagnole de l’After Foot sur RMC. Et notamment de loin. Il a une frappe assez instinctive, cela part vite."

De fait, les tirs de Marco Asensio sont assez compliqués à lire pour les gardiens adverses. Surtout, sa capacité à frapper de loin viendrait offrir une arme supplémentaire à l’attaque du PSG où peu de joueurs ont brillé à longue distance. Doté de vraies qualités, Marco Asensio reste un joueur "au-dessus du niveau moyen" de la Ligue 1 selon Frédéric Hermel.

Une ascension coupée net, pas un monstre de motivation

Sur le papier, Marco Asensio semble capable d’apporter une vraie plus-value au PSG. Mais dans la réalité, il reste encore du chemin à parcourir pour devenir un taulier du club parisien. Malgré des qualités indéniables et saluées par ses entraîneurs successifs, le milieu espagnol n’a pas réussi à se rendre indiscutable au sein du Real Madrid. La faute, malheureusement pour lui, à une terrible blessure au genou gauche. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe en juillet 2019, l’Espagnol n’a jamais pu retrouver son niveau d’avant blessure malgré quelques coups d'éclat.

Si depuis, Marco Asensio n’a pas eu de pépin physique majeur, il s’est contenté d’un rôle de doublure de luxe au Real Madrid. La faute, sûrement, à une envie loin d’être optimale. Malgré ses années passées à Valdebebas au côté de gros travailleurs tels que Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, Marco Asensio ne leur a pas emboîté le pas. Frédéric Hermel insiste même à ce sujet: "Il ne se fait pas mal à l’entraînement. Il est bon mais il ne veut pas forcément être le meilleur."

Et le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport de confirmer que ses entraîneurs au Real Madrid ont parfois regretté ce manque d’envie et notamment à l’entraînement. Loin d’être impeccable ou à 100% pendant la semaine, celui qui a disputé les deux dernières éditions de la Coupe du Monde avec l’Espagne a toutefois fait parler son talent pendant les matchs. Cette saison, s’il n’a débuté que 15 matchs en Liga, il a participé à 30 rencontres de championnats (pour neuf buts). Idem en Ligue des champions où il a joué à chaque match mais n’a débuté que deux fois.

Un bon coéquipier qui ne posera de problème d’ego

En quittant le Real Madrid pendant l’intersaison, potentiellement pour rejoindre le PSG (Aston Villa le suit également de près), Marco Asensio se lancerait un beau défi. Un départ de la capitale espagnole lui servirait peut-être aussi de déclic pour enfin (re)lancer sa carrière au top niveau. Mais, même s’il ne se taille pas très rapidement une place de titulaire à Paris, Marco Asensio ne devrait pas poser de problème dans le vestiaire.

Frédéric Hermel l’assure: "Marco Asensio c’est un bon mec, un bon coéquipier". Dans un vestiaire parisien où il pourrait retrouver Sergio Ramos et plusieurs coéquipiers de la Roja comme Fabian Ruiz ou Carlos Soler, le milieu offensif de 27 ans n’aura pas de mal à s’intégrer. Intelligent et capable de s’intéresser à autre chose qu’au football, l’Espagnol devrait se plaire et s’épanouir dans la ville de Paris et ne devrait pas avoir de difficulté à s’adapter à la France, y compris pour la langue.

Entre son prix, ses qualités balle au pied, son intelligence et son expérience du haut-niveau, Marco Asensio a tout pour constituer un joli coup du PSG lors du mercato estival. A condition, bien sûr, d’être véritablement motivé à l’idée de porter les couleurs du club francilien. L’inconstance et la motivation, voilà bien les vraies incertitudes entourant une éventuelle arrivée du milieu en Ligue 1.