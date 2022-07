Suisse: le Servette s’excuse... pour l’interminable attente à la buvette contre West Ham

Les dirigeants du Servette FC ont publié ce lundi un communiqué en réaction à la colère des fans du club de Genève lors de la rencontre amicale vendredi face à West Ham. Ceux-si se plaignaient d'interminables files d'attente à la buvette. Le club suisse reconnaît avoir été débordé.

C'est un désagrément dans la vie de supporter. Lors du match amical entre le Servette FC et West Ham vendredi dernier, les fans du club suisse ont été confrontés à une interminable file d'attente à la buvette. Plusieurs fans n'ont pas hésité à s'en plaindre sur les réseaux sociaux.

Face à la situation, le club suisse a même publié un communiqué. "Nous regrettons et nous nous excusons auprès des supporters servettiens pour les désagréments subis lors de la rencontre amicale de vendredi dernier, ont indiqué les dirigeants du club. Dans une optique d’optimisation des coûts et afin de pouvoir inviter les abonnés du club, une seule tribune avait été ouverte et seule une billetterie physique avait été proposée."

Le championnat suisse reprend ce week-end

Sur le terrain, les Hammers ont dominé les débats pour s'imposer 2-0 sur la pelouse du Stade de Genève, d'une capacité de 30 000 places. "La veille de la rencontre, seulement 900 billets avaient été distribués ou vendus, laissant penser à une affluence se situant autour des 2500 personnes. Or, plus de 3200 billets se sont écoulés dans la journée de vendredi portant l’affluence à 4100 personnes, a précisé le Servette FC. Il a, dans ces conditions, été difficile d’anticiper et de préparer correctement les flux de personnes que ce soit aux caisses ou aux buvettes lors du match."

Le championnat suisse débutera le 17 juillet pour Servette, avec la réception du FC Saint-Gall. "Nous souhaitons rappeler ici que nous avons accueilli dans les meilleures conditions plus de 50'000 spectateurs à trois jours d’intervalle à l’occasion des rencontres de la Nati au Stade de Genève au mois de juin, ont noté encore les responsables du club où évolue notamment Gaël Clichy. Tout sera mis sur pied pour qu’il en aille de même pour les supporters servettiens dès dimanche prochain à l’occasion de la réception du FC Saint-Gall."