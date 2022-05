Mercato: le PSG recrute définitivement Nuno Mendes

Le PSG a officialisé ce mardi le recrutement définitif de Nuno Mendes (19 ans), arrière gauche portugais arrivé l’été dernier en provenance du Sporting Portugal.

Le Paris Saint-Germain a confirmé mardi avoir levé l'option d'achat du latéral gauche portugais Nuno Mendes à l'issue d'un prêt d'une saison couronné de succès. Le défenseur de 19 ans, formé au Sporting Portugal (2015-2021), "est désormais lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2026", a annoncé le champion de France en titre. Le club portugais, coté en bourse, a dévoilé les chiffres de l'opération: le PSG a déboursé sept millions d'euros pour le prêt et 38 pour lever l'option d'achat.

Le jeune international portugais (13 sélections) a disputé 37 rencontres avec le PSG, où sa vitesse et ses débordements sur l'aile gauche ont conquis le club et les supporters, pour sa deuxième saison seulement chez les professionnels. Le joueur s’est montré très à l’aise pour occuper son côté laissé vacant par la longue absence de Juan Bernat et la mystérieuse "disparition" de Layvin Kurzawa qui n’a joué qu’un match (le trophée des champions) cette saison.

Nuno Mendes figurait même parmi les nommés pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1 de la saison (trophée remporté par le Marseillais William Saliba). Il avait rejoint le club français le dernier jour du mercato estival en août dernier à l’issue d’une saison très riche avec le Sporting (35 matchs), conclue par des titres en championnat et en Coupe de la Ligue.

Adoubé par Mbappé

Il a gonflé son palmarès avec le PSG en participant activement au dixième titre de champion de France de l’histoire du club. Il a aussi débuté sept des huit matchs de Ligue des champions des Parisiens cette saison, disputant notamment l’intégralité des huitièmes de finale aller et retour face au Real Madrid. Il avait particulièrement brillé à l’aller (1-0) avant la terrible désillusion du retour (3-1).

"C’est un jeune extraordinaire, confiait Kylian Mbappé début octobre dans Rothen s’enflamme sur RMC. Moi, je ne le connaissais pas trop. Je ne le connaissais que de Football Manager, les talents à suivre. Ce qu’il fait, c’est magnifique. Il faut l’accompagner, parce que peut-être qu’il aura un coup de moins bien à un moment et c’est là qu’il ne faudra pas l’enterrer." Les deux joueurs porteront encore le même maillot la saison prochaine.