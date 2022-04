Mercato: le PSG sécurise l'avenir de plusieurs de ses jeunes talents

Le PSG a annoncé ce mardi la prolongation de contrat de Lucas Lavallée, ainsi que la signature du premier contrat professionnel de Younes El Hannach.

Le PSG pense à l'avenir. Ce mardi, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de Lucas Lavallée pour une saison supplémentaire. Le jeune gardien de but est dorénavant engagé jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Arrivé au club en juillet 2021 en provenance du LOSC, Lucas Lavallée a disputé quatre rencontres d'UEFA Youth League cette saison et 13 de Championnat National U19. Fréquemment amené à s’entraîner avec l’équipe première, le natif d’Armentières a intégré pour la première fois le groupe professionnel en novembre dernier, à l’occasion du déplacement à Saint-Étienne, comptant pour la 15e journée de Ligue 1.

Les frères El Hannach poursuivent l'aventure

En parallèle, le PSG a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Younes El Hannach jusqu'en 2025. Après avoir débuté à l’AS Carrières Gresillons, le défenseur de 17 ans a rejoint le Paris Saint-Germain dès l’âge de 8 ans. Il a intégré le centre de préformation Rouge & Bleu lors de la saison 2017-2018 puis le centre de formation en 2019. Ses deux frères, Idriss et Naoufel, évoluent également chez les Rouge et Bleu, respectivement au sein des U17 et U16. Ce dernier a d'ailleurs signé un contrat d'apprenti avec le club jusqu'en 2024.

À travers ces signatures, le PSG veut assurer un avenir pour ses titis. Ces derniers temps, beaucoup d'entre eux sont partis acquérir du temps de jeu dans d'autres clubs, faute de pouvoir faire leurs preuves avec l'équipe première. Cette saison, Xavi Simons et Edouard Michut ont rarement eu l'occasion de s'exprimer sous l'ère Mauricio Pochettino. Le premier, envoyé en tribune pour le déplacement à Clermont, n'a joué que sept matchs toutes compétitions confondues, alors que le deuxième s'est contenté de trois apparitions en Ligue 1, dont cinq minutes face aux Auvergnats.