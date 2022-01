Mercato: le PSG officialise le transfert de Fadiga à l’Olympiacos, un nouveau Titi quitte Paris

Comme annoncé par RMC Sport, le PSG a officialisé le transfert de Bandiougou Fadiga (20 ans) à l’Olympiacos, ce vendredi. Le jeune milieu de terrain n’a pas été utilisé par Mauricio Pochettino cette saison.

Le PSG a entamé son opération dégraissage lors du mercato hivernal. Comme annoncé par RMC Sport, le club a officialisé le transfert de Bandiougou Fadiga (20 ans) à l’Olympiacos, ce vendredi "dans le cadre d'un transfert définitif", indique le communiqué. Le joueur était sous contrat jusqu’en juin 2022.

Le milieu de terrain avait disputé six matchs avec Paris la saison passée avant d'être prêté à Brest. En Bretagne, il n’a pas vraiment gonflé son temps de jeu avec quatre apparitions en Ligue 1 et deux en Coupe de France. Cette saison, le natif de Paris n’a pas disputé la moindre minute sous les ordres de Mauricio Pochettino et rejoint la Grèce où il a signé un contrat de quatre ans et demi.

>> Suivez toutes les informations mercato EN DIRECT

Rico prochain partant ?

Ce n’est pas le seul départ espéré par les dirigeants parisiens durant ce mois de janvier. Le club s’active actuellement pour acter celui du gardien espagnol Sergio Rico (28 ans). Ce dernier pourrait prendre la direction de Majorque. Le PSG privilégiait un prêt avec option d’achat mais la transaction devrait finalement se conclure sans option d’achat avec la prise en charge d’une partie du salaire par le club espagnol.



D’autres clubs continuent de prendre des renseignements sur Sergio Rico. Le Rayo Vallecano, qui pourrait perdre son gardien numéro 1, le Macédonien Stole Dimitrievski, avant la fin du mercato, est intéressé également par l’ancien portier du FC Séville. Mais le club des Baléares a une longueur d’avance.