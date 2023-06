Mercato: le PSG suit Rodriguinho, présenté comme le nouveau "joyau" brésilien, selon la presse locale

Selon UOL Esporte, le PSG observe le jeune milieu brésilien du FC Sao Paulo, Rodriguinho (19 ans), tout comme le PSV Eindhoven et le LA Galaxy. Mais le club brésilien n’est pas vendeur à moins d’une grosse offre.

Le PSG sur un nouveau "joyau" brésilien? Selon UOL Esporte, le club français a récemment supervisé Rodriguinho (19 ans), jeune milieu de terrain du FC Sao Paulo. Le joueur est également suivi par les Néerlandais du PSV Eindhoven et la franchise américaine du Los Angeles Galaxy. Tous ces observateurs ont assisté à la rencontre entre Sao Paulo et l’Athletico Paranaense (2-1), mercredi dernier lors de la 11e journée du championnat brésilien.

Seulement onze matchs avec les pros

Le média brésilien ne s’étend pas sur de potentielles approches de ces prétendants mais éclaire un peu sur la position du club. Le FC Sao Paulo n’est pas vendeur cet été à moins d’une offre conséquente impossible à refuser. Rodriguinho, sous contrat jusqu’en 2026, serait actuellement estimé à environ six millions d’euros. Les dirigeants aimeraient pouvoir faire monter les enchères aux alentours de 20 millions d’euros dans un an quand le joueur aura enchaîné sur une saison complète.

Car l’ancien international U16 brésilien est assez peu expérimenté. Lancé avec les professionnels à 18 ans en juillet 2022, il compte seulement onze matchs (un but) toutes compétitions confondues. Malgré ce temps de jeu plutôt léger, le joueur s’est mis en évidence devant les observateurs parisiens, néerlandais et américains en signant une entrée séduisante mercredi dernier, relate la presse brésilenne.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L'avis de Florent Gautreau : "J'ai un doute sur le début de mercato du PSG" – 25/06 21:29

"Je suis heureux, je travaille bien, a-t-il confié à l’issue du match. Dorival (l’entraîneur, ndlr) me donne des opportunités, j'ai encore plus envie de travailler. Ma relation avec les joueurs est très bonne. Le plus jeune souffre toujours un peu, mais tout le monde me traite super bien. De bonnes personnes, tout le monde est gentil."

"Il a évolué, grandi depuis le moment où je suis arrivé (en avril dernier), a déclaré son entraîneur. Lorsqu'il s'est remis de sa blessure, il a été une agréable surprise. Il a cherché l'évolution, il a eu la patience nécessaire pour entrer avec force dans les moments opportuns. C'est ce qu'on attend de lui. Dans peu de temps, il aura la possibilité d’enchaîner les matchs consécutifs, une plus grande condition pour montrer son potentiel." Comme un message pour lui conseiller de rester s’aguerrir encore un peu au club.