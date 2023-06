PSG: pourquoi certains supporters parisiens ne veulent pas de Lucas Hernandez

La possible arrivée de Lucas Hernandez (27 ans) au PSG ne passe pas auprès de certains supporters du PSG, dont le président du CUP, Romain Mabille, qui n’ont pas oublié les célébrations "très marseillaises" du joueur après la finale de la Ligue des champions 2020.

Lucas Hernandez (27 ans) pourrait être l’une des premières recrues de l’été au PSG. Mais son arrivée n’est pas franchement attendue avec impatience par une frange du Parc des Princes. Dimanche, Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris (CUP) a publié un message très hostile sur son compte Instagram. "Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais... et on te le fera savoir", a-t-il lancé en direction du joueur du Bayern Munich.

Hernandez avait démenti avoir chambré le PSG

S’il est né à Marseille en 1996, au moment où son père Jean-François évoluait sous les couleurs de l’OM, Hernandez a plutôt grandi en Espagne où il a d’ailleurs été formé. Sa ville de naissance, grande rivale de Paris, joue dans cette défiance d’une partie des fans parisiens. Mais pas seulement. Les supporters du PSG n’ont pas oublié un épisode douloureux impliquant le champion du monde 2018.

Ce dernier avait célébré la victoire du Bayern face au PSG (1-0) en finale de la Ligue des champions 2020 en chambrant ostensiblement les Parisiens. Il s’était ainsi filmé en train de reprendre le morceau du rappeur MHD, "Panam, c’est la Champions League" avec ses équipiers Alphonso Davies et Michaël Cuisance, alors en partance pour le club marseillais. Un autre chambrage avait été assez mal vécu, celui du gardien allemand, Manuel Neueur, localisant un post Instagram au "stade Veledrome" (sic) alors que la finale s’était déroulée à Lisbonne.

Beaucoup avaient vu dans ce message la patte des "Marseillais" du vestiaire bavarois. Quelques jours plus tard, Lucas Hernandez s’était défendu d’avoir voulu se moquer du PSG. "Non, non, avait-il démenti dans l’émission Téléfoot sur TF1. C’est Alphonso Davies qui a mis ce son et je pense qu’il ne le comprenait pas à la lettre. Ce n’est pas du tout pour chambrer le Paris Saint-Germain. Je ne suis pas comme ça."

Au-delà de ce passif, les supporters parisiens s’inquiètent majoritairement de l’état de forme de l’international français (33 sélections), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 22 novembre dernier lors du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde contre l’Australie (4-1). S’il a repris l’entraînement ces dernières semaines, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a seulement joué onze matchs avec le Bayern cette saison. Cette fragilité inquiète dans un secteur pas épargné par les pépins physiques la saison passée (Kimpembe, Mukiele…).