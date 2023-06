PSG: Paredes se dit "très enthousiaste" à l'idée de s'entraîner avec Luis Enrique

Le milieu de terrain argentin, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, espère se relancer à Paris sous les ordres de Luis Enrique. Encore faut-il que le PSG lui en offre l'opportunité, ce qui ne semble pas être la priorité du club.

Les grandes manœuvres au PSG se font encore attendre, près d’un mois après la fin de la saison pour le champion de France, l’inquiétude commence à gagner les rangs des supporters parisiens. Patience, cela devrait bouger cette semaine pour le club de la capitale. La passation de pouvoir sur le banc entre Christophe Galtier et Luis Enrique pourrait avoir lieu prochainement. Il sera alors temps pour le PSG d’annoncer les premières recrues et d’accélérer sur les contours de l’effectif tel qu’il a été conçu dans l’esprit des décideurs parisiens, en collaboration avec le nouvel entraîneur.

Déterminé à renforcer son équipe dans tous les secteurs de jeu, le Paris Saint-Germain va devoir aussi composer avec les retours de prêts de certains joueurs, notamment dans l’entrejeu, avec Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes, respectivement prêtés à l’AS Rome et à la Juventus lors de la saison écoulée. Si l’ancien joueur de Liverpool s’est dit prêt à rester si telle est la volonté de ses dirigeants, Paredes a lui confirmé que sa priorité était de jouer pour le PSG la saison prochaine, bien qu’il n'ait pas encore la certitude de figurer dans les plans de Luis Enrique, selon ses dires.

Un transfert à Galatasaray ?

"Je ne sais pas où je vais jouer, a-t-il confié à la presse argentine, avant de participer au jubilé de Maxi Rodriguez, samedi. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l'entraîneur du PSG. J'aime beaucoup cette idée. Mon premier choix est probablement de rester à Paris. Je suis très enthousiaste à l'idée de m'entraîner avec Luis Enrique." Un mois plus tôt, Paredes espérait pourtant pouvoir rester à Turin. L’an passé à la même époque, sentant le vent tourner, le joueur avait déjà fait état de son désir de jouer pour le PSG, avant de se résoudre à partir en prêt devant la fermeté affichée par les dirigeants parisiens.

Paredes est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, et pourrait partir libre dans un an s’il n’est pas prolongé ou vendu d’ici là. Ce qui semble être la volonté du club, qui ne compte pas sur lui. Ces dernières heures, le Corriere dello Sport évoquait un accord entre le joueur et Galatasaray, confirmant les premiers échos venus de Turquie.