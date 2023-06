PSG: pas encore d'accord avec Galtier, des avancées espérées la semaine prochaine

Le PSG ne devrait plus trop tarder à régler la question de son entraîneur. Le successeur de Christophe Galtier est connu, mais son arrivée reste conditionnée à la situation du premier nommé, qui demeure sous contrat avec le PSG.

Ce dimanche 25 juin, soit près d’un mois après la fin de la saison, et alors que la reprise de l’entraînement approche déjà à grands pas, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas changé d’entraîneur. L’actuel titulaire du poste et celui que l’on attend comme son successeur à Paris patientent sagement en salle d’attente.

Et pour cause, officiellement, Christophe Galtier, bien que son sort soit déjà scellé, est toujours en poste. Le Paris Saint-Germain n’étant pas encore parvenu à s’entendre avec le technicien français sur les modalités de son départ, la nomination de Luis Enrique, que le PSG aimerait officialiser le plus rapidement possible, est, par conséquent, elle aussi retardée.

Quels joueurs pour compléter l'effectif parisien?

En attendant que l’horizon du Paris Saint-Germain s’éclaircisse, l'ancien sélectionneur de l'Espagne prend soin d’affiner son staff et de travailler sur les contours de l’effectif parisien pour la saison 2023-2024. La garde rapprochée de l’ancien entraîneur du Barça et ex-sélectionneur de l’Espagne pourrait être composée en partie d’anciens adjoints de Galtier si d’aventure Lucho (comme on le surnomme) souhaitait conserver certains d’entre eux, parmi Pedro Gomez Piqueras, Alberto Piernas et Joao Sacramento. Concernant la rupture de contrat de Christophe Galtier, annoncé un temps chez le rival olympien, un accord est espéré la semaine prochaine.

Une fois que Luis Enrique sera bel et bien intronisé à son nouveau poste, les recrues ne devraient pas tarder à le rejoindre à Paris. Manuel Ugarte, Marco Asensio, le jeune milieu de terrain Cher Ndour sont attendus de pied ferme à Paris, tout comme le Slovaque Milan Skriniar. Le PSG travaille par ailleurs sur d’autres dossiers, sous l’égide de Luis Campos, conseiller sportif chargé du recrutement. Les dirigeants parisiens sont par exemple déterminés à recruter Lucas Hernandez cet été. Le champion du monde 2018 a été séduit par le projet parisien. Reste à convaincre le Bayern Munich.