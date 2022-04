Mercato: le PSG toujours en course pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé, en fin de contrat au Barça, intéresse toujours le PSG pour une signature cet été selon nos informations. Des discussions existent depuis janvier. Une prolongation à Barcelone n'est toutefois pas impossible.

Il est assez étonnant de jeter un coup d’œil à la liste des 23 champions du monde 2018 et de regarder les fins de contrat. Le cas de Kylian Mbappé est le plus médiatisé, mais Paul Pogba, Djibril Sidibé, Corentin Tolisso, Ousmane Dembélé et dans une moindre mesure Adil Rami et Blaise Matuidi arrivent tous en fin de contrat en 2022. Cette fin de saison marque un tournant dans la carrière de certains internationaux français.

Avec Kylian Mbappé et Paul Pogba, Ousmane Dembélé est le joueur de cette liste le plus courtisé en Europe. Avec 11 passes décisives en Liga, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est l’un des meilleurs joueurs du continent dans le domaine. Sa régularité avec le FC Barcelone dans cette deuxième partie de saison fait naître beaucoup d’espoir sur le marché.

Dembélé attend les décisions de la direction du PSG

En discussion avec son entourage depuis janvier, le Paris Saint-Germain est toujours en course pour faire signer le Français. Les bases d’un futur contrat sont déjà sur la table. Mais avant de donner une réponse, Ousmane Dembélé attend désormais d’en savoir plus sur les décisions qui seront prises par la direction parisienne dans les prochaines semaines. Notamment l’identité de l’entraîneur.

Dans le même temps, une prolongation à Barcelone, proche du néant en janvier, est redevenue d’actualité ces derniers jours. Deux rendez-vous ont eu lieu entre Moussa Sissoko, le représentant du joueur, et la direction barcelonaise. Le Barça ne pourra pas s’aligner financièrement sur les offres des autres gros clubs européens. Il tente néanmoins d’avancer d’autres arguments, avec la possibilité de faire de l’attaquant le joueur le mieux payé de son vestiaire.

La Liga se terminera le 22 mai pour le FC Barcelone. On devrait en savoir plus sur la décision d’Ousmane Dembélé peu après.