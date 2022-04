Mercato: Cruyff veut que Dembélé reste au Barça

Après la défaite du Barça face à Cadix (0-1), Jordi Cruyff a de nouveau affiché sa confiance quant à une prolongation d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain.

Prolongera ? Prolongera pas ? À trois mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé n'a toujours pas étendu son bail avec le FC Barcelone. Après la défaite du club catalan face à Cadix ce lundi lors de la 32e journée de Liga (0-1), Jordi Cruyff reste confiant quant à une issue positive dans le dossier. "Dembélé est un joueur important qui fait la différence. On l'a déjà vu. On a besoin de joueurs différentiels et c'est ce qu'on recherche. Avec Dembélé, on veut qu'il continue et le joueur veut continuer, donc on va voir si un accord peut être trouvé", a expliqué le secrétaire technique à la chaîne du club.

>> Le mercato en direct

Revenu au premier plan

Depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2017, l'international français n'a jamais semblé aussi fort que cette saison. Souvent gêné par des blessures à répétition, l'ailier explose sous les ordres de Xavi et comptabilise onze passes décisives en 14 matchs, dont neuf rien qu'entre la fin du mois de février et le début du mois d'avril 2022. Après la 32e journée, il est toujours co-meilleur passeur de Liga, à égalité avec Karim Benzema, et ne semble pas perturbé par le flou autour de sa prolongation.

Ses coéquipiers sont conscients de son apport et militent pour qu'il reste. "Je vais le séquestrer à Barcelone", plaisantait Ferran Torres il y a quelques jours. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang partage l'avis de l'Espagnol, lui qui revit depuis son arrivée en Catalogne lors du mercato hivernal aux côtés de son ancien compère de l'attaque du Borussia Dortmund.