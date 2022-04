Barça: comment Ousmane Dembélé est passé de paria à joueur décisif

De retour en très grande forme avec le Barça cette année, Ousmane Dembélé épouse parfaitement les ambitions du jeu voulu par son entraîneur Xavi, qui l'a choyé depuis son arrivée. Le Français est l'un des atouts majeur du club catalan.

"Il doit rester." S’il n’avait qu’un souhait pour la saison prochaine, un vœu qu’il voudrait voir se réaliser, ce serait la prolongation d’Ousmane Dembélé. Et pour cause, depuis son arrivée au Barça fin janvier, Pierre-Emerick Aubameyang a rajeuni de cinq ans aux côtés du Français, avec lequel il a reformé la même paire qu’à Dortmund où le Gabonais s’était particulièrement régalé lors de la saison 2016-2017, avec 40 buts toutes compétitions confondues.

Avec la nouvelle passe décisive qu'il a délivrée dimanche à Aubameyang, Dembélé compte désormais onze passes décisives cette saison, en seulement 14 matches (0.79 passe par match, meilleur ratio en Liga). Ce qui fait de lui le meilleur passeur de son équipe et du championnat espagnol (à égalité avec Benzema), sachant que neuf de ses onze passes ont été distribuées entre la fin du mois de février et le début du mois d’avril 2022. Tout simplement prodigieux.

"Je vais le séquestrer à Barcelone", plaisantait Ferran Torres la semaine passée. C’est dire à quel point la résurrection de l’international français est phénoménale. Songez qu’il y a deux mois, à peine, le joueur était conspué par tout ou partie des supporters blaugranas qui voulaient à tout prix se débarrasser de lui, "le traître", au sortir d’un bras de fer engagé avec le club autour de son contrat, qui prend fin cet été.

Le champion du monde français est l’exemple le plus frappant du spectaculaire renouveau impulsé par Xavi, aussi bien dans le jeu que dans les résultats. L'arrivée de Xavi a révolutionné le Barça de fond en comble. Sous les ordres d’un entraîneur qui lui a manifesté toute sa confiance, même dans les moments les plus difficiles, martelant à quel point Dembélé était l’avenir du Barça à ses yeux, Dembélé a confirmé sa montée en puissance amorcée fin novembre.

Trop souvent perturbé par les pépins physiques depuis son arrivée en Catalogne (en 2017), l'ailier s’épanouit enfin en jouant au football, paré de ses habits de lumière, offrant la version la plus complète de lui-même depuis qu'il porte les couleurs blaugrana grâce au travail et à la confiance de Xavi, qui a réalisé ce que Valverde, Setién et Koeman n’avaient pas su faire avant lui. Ousmane Dembélé aura attendu sa cinquième saison au Barça pour se consacrer pleinement au football, regretteront certains.

Imprévisible dans l'art du dribble

Difficile de leur donner tort. Raillé pour de nombreux comportements peu professionnels qui ont accentué le malaise existant autour de l’ancien Rennais ces dernières saisons, Dembélé a semble-t-il radicalement changé. Mardi dernier, il s’est rendu à l’entraînement lors de son jour de congé, relevait, un peu surprise, la presse catalane. "Ce n'est pas une surprise pour moi, rétorquait Xavi. Depuis novembre, il a été exemplaire, dans sa façon de s'entraîner, son attitude et son implication.”

Depuis sa présentation en tant que nouvel entraîneur, Xavi l'a choyé et lui a donné confiance. Trop souvent perturbé par les pépins physiques, Dembélé a éloigné le spectre des blessures. L’ailier apparaît irrésistible quand il enchaîne les matches (11 d’affilée). S’il doit encore améliorer sa finition et marque trop peu en comparaison de certains de ses coéquipiers avec lesquels il partage l’affiche, le Français crée du danger, et provoque énormément d’occasions dans un registre qui lui est propre.

La variété de sa palette offensive dans l’art du dribble et de la percussion, associée à son ambidextrie naturelle le rendent totalement imprévisible. Le défenseur ne sait jamais dans quel sens il va dribbler, Dembélé sachant frapper aussi bien des deux côtés. Mieux, Dembélé allie justesse technique et efficacité dans le dernier geste. Les percussions du Français ont été concrétisées par des centres décisifs ces dernières semaines. Il centre d’ailleurs davantage que la saison dernière, près de dix centres par match, alors que sa moyenne était de 3,8 lors du précédent exercice. Un apport impactant qui le rend incontournable désormais. Le Barça ne peut plus s'en passer.