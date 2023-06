Mercato: le Real a un autre concurrent pour Mbappé

Selon un agent Fifa, Liverpool pourrait se positionner sur Kylian Mbappé (24 ans) en cet été animé par le flou autour de l’avenir de la star française au PSG. Un concurrent de taille pour le Real Madrid, très attentif à la situation de sa cible française.

Contrairement à ce qu’il répète, Kylian Mbappé (24 ans) va animer le mercato cet été. Le joueur a bien affirmé à plusieurs reprises qu’il comptait jouer au PSG la saison prochaine. Mais sa décision de pas activer l’option pour une année supplémentaire pousse les dirigeants parisiens à envisager un départ pour ne pas le voir partir libre dans un an, à la fin de son contrat. Invité de Marca, l’agent Fifa Marco Kirdemir affirme que cette situation tend le club français.

"L'émir est très contrarié"

"J'ai parlé avec des personnes proches de la famille qatarie qui dirigent le club et ils m'ont dit qu'ils étaient très en colère, a-t-il lancé. Ils avaient confiance sur le fait qu'il allait prolonger. L'émir est très contrarié."

Le Real Madrid, qui courtise la star française depuis 2017, suit attentivement le dossier, sans toutefois faire trop de bruit sur le sujet. Echaudé par la décision de l’international français de prolonger à Paris l’année dernier alors que le tapis rouge lui était déployé en Espagne, le Real assure publiquement que son mercato est clos, sauf exception. Celle-ci pourrait bien se nommer Mbappé si les Merengues décident de passer à l’action.

La concurrence pourrait les y contraindre. Car selon l’agent de joueurs, ils ne sont pas seuls à envisager de bouger sur le champion du monde 2018. "Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé", lance-t-il en évoquant une possible offre à 300 millions d’euros. Ce qui serait l’indemnité de transferts la plus élevée de l’histoire du football.

Liverpool fait partie des clubs intéressés par Mbappé depuis de longues années. Mais dans une interview au Times en mai dernier, Jürgen Klopp, manager des Reds, s’est pourtant annoncé hors course sur ce dossier.