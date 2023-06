PSG: le beau message de Mbappé pour l'anniversaire de Messi

Kylian Mbappé a publié un message touchant pour fêter l'anniversaire de Lionel Messi, qui souffle sa 36e bougie ce samedi. L'international français remercie "la légende" pour ses deux années à Paris, où il a beaucoup appris à ses côtés.

Lionel Messi prend une année de plus ce samedi. La Pulga célèbre en effet son 36e anniversaire après une saison riche en rebondissements. Accueilli comme un héros après la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, l'ancien Barcelonais a vu son aventure à Paris se terminer en eau de boudin et sous les sifflets avant de s'envoler pour l'Inter Miami, où il retrouvera notamment Sergio Busquets.

Pendant ses deux saisons en France, Messi aura marqué son désormais ancien coéquipier Kylian Mbappé, qui n'a pas manqué de le remercier sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire légende. Je te souhaite la meilleure journée possible avec ta famille et tes amis, écrit-il en espagnol sur Instagram. Merci pour ces deux années passées ensemble à Paris, j'ai beaucoup appris de toi en tant que joueur, coéquipier, adversaire et homme. Rien que pour cela, je t'en suis reconnaissant. Bonne chance dans ta nouvelle aventure."

Une "cassure" avec le public parisien

Après deux saisons au PSG, avec qui il a disputé 75 rencontres toutes compétitions confondues (32 buts, 35 passes décisives), la Pulga a quitté le club sous les sifflets du Parc des Princes lors du dernier match face à Clermont. L'Argentin a reconnu qu'il y avait une "cassure" avec une partie des supporters, qui l'avaient accueilli en héros à l'été 2021.

"Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris, a lâché le septuple Ballon d'or au micro de Bein Sports. La majorité, elle, m'a bien traité comme au début. Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr ce n'était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi, c'est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu, comme ça l'a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique."

La page parisienne désormais tournée, Lionel Messi se tourne vers les États-Unis et l'Inter Miami, avec qui il pourrait faire ses débuts le 21 juillet à l'occasion de la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération du Mexique de football.