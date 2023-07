Mercato: le Real compterait sur Ferland Mendy pour réaliser une vente significative

Le quotidien As, proche du Real Madrid, soutient que le club espagnol aurait l'intention de se séparer du latéral français si l'occasion se présente cet été.

Le Real Madrid a vu partir de grands noms de la maison merengue (Benzema, Hazard, Asensio…) cet été sans qu’aucun de ces joueurs ne lui rapporte le moindre centime. Et pour cause, tous étaient en fin de contrat avec le club madrilène. Le Real a enregistré plus de départs que d’arrivées depuis le coup d’envoi du mercato, mais aussi plus de dépenses que de recettes, puisqu’il a déboursé plus de 100 millions d’euros pour s’attacher les services de Jude Bellingham, Fran Garcia et Joselu.

Florentino Pérez a décrété que le mercato était complété avec cette dernière opération dans le sens des arrivées, et ce en dépit des rumeurs qui circulent toujours sur la toile concernant le recrutement d’un attaquant de classe mondiale. Le dossier des départs, en revanche, reste lui toujours ouvert, croit savoir As.

"C'est maintenant ou jamais"

Le Real Madrid ne ferme pas la porte à une opération qui pourrait lui rapporter de l’argent. Un joueur en particulier serait plus susceptible que d'autres de rapporter gros à son club. Il s’agit du latéral français Ferland Mendy, souvent blessé depuis la saison dernière, dont Marca assure qu’il est courtisé par l’Arabie saoudite. Reste à savoir s'il est lui-même disposé à rejoindre la très lucrative Saudi Pro League.

As mentionne également des offres qui pourraient lui parvenir de Serie A et de la Real Sociedad, tout en reconnaissant qu'elles seraient beaucoup moins importantes que ce que serait prêt à offrir l'Arabie saoudite. Le club madrilène voit en tout cas cette opportunité de vendre Ferland Mendy, sous contrat jusqu'en 2025, comme la dernière chance d’opérer un retour sur investissement conséquent pour un joueur que l’on disait très décrié en Espagne lors de la saison 2022-2023.

A l'été 2022, déjà, le Real Madrid étaient à l’écoute des propositions qu’on lui transmettait pour le joueur de 28 ans, de l’ordre de 48 millions d’euros, selon AS, soit le montant que le Real Madrid avait déboursé pour son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais. Mais la valeur du joueur aurait chuté de moitié en deux ans. Elle est estimée à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, contre 50 millions d’euros en 2021 à la même époque. Raison pour laquelle le Real Madrid ne souhaiterait pas laisser passer sa chance, cette fois-ci, selon Marca: "C’est maintenant ou jamais."