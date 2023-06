Mercato: la stratégie du Real Madrid, qui travaillerait en sous-marin sur un attaquant

Même si Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a déclaré le mercato terminé après l'arrivée de Joselu, le vice-champion d'Espagne travaillerait d'arrache-pied pour rameuter un attaquant de classe mondiale.

Forcément, Joselu ne s'est pas emparé du numéro 14 pour laisser le numéro 9 vacant au Real Madrid pour rien. Et ce même si le président Florentino Pérez a considéré le mercato terminé, après l'arrivée du buteur de 33 ans. La Cadena Ser explique ce jeudi qu'il s'agit ni plus ni moins d'une stratégie sciemment réfléchie: en ne se déclarant plus intéressé par qui que ce soit (sauf en cas de blessure importante), le Real Madrid espère faire baisser les prix du marché.

Le Real étudierait trois profils à la fois

Parce qu'au contraire, le club quatorze fois champion d'Europe s'activerait toujours et espèrerait enrôler un attaquant d'envergure d'ici la fin du mercato. Trois profils particuliers sont ciblés, rapporte le média ibérique, parmi lesquels Kylian Mbappé, évidemment, qui sera en fin de contrat l'année prochaine au PSG.

Les deux autres sont de purs numéro 9, à savoir le buteur de Tottenham Harry Kane, et celui de la Juventus Dusan Vlahovic. Le Real Madrid essaiera toutefois de convaincre l'Anglais (également en fin de contrat en 2024) uniquement si les Spurs le laissent partir à un prix qualifié de "raisonnable", tandis que l'affaire pourrait être plus accessible concernant le Serbe. La Juventus, sans Ligue des champions, a besoin d'argent et compte pour cela céder l'un de ses éléments à forte valeur marchande, critère coché par l'ancien buteur de la Viola. Mercredi, les Bianconeri ont en plus 'sécurisé' ce poste de numéro 9 en levant l'option d'achat d'Arkadiusz Milik, estimée à 6,3 millions d'euros.