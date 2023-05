Mercato: le Real en colère contre Palmeiras au sujet d'Endrick, qui ne progresserait pas assez

Auteur de quelques bouts de matchs depuis plus d'un mois avec Palmeiras, le jeune attaquant brésilien Endrick - qui rejoindra le Real Madrid à l'été 2024 - a du mal à obtenir du temps de jeu et briller. Les Merengue dénoncent un problème de schéma tactique qui ne met pas en valeur le prodige et freine sa progression.

Le Real garde un oeil sur Endrick. Recruté officiellement par le club madrilène - en décembre dernier pour un montant qui avoisinerait les 70 millions d'euros (bonus compris) - qu'il rejoindra à sa majorité à l'été 2024, le jeune Brésilien de 16 ans traverse une période compliquée avec Palmeiras.

Muet devant le but pendant plusieurs mois, le prodige a retrouvé le chemin des filets le 7 mai dernier mais, plus inquiétant, son temps de jeu demeure famélique. Il se contente de quelques entrées de jeu, et cela ne serait pas vraiment du goût de Florentino Pérez et du board madrilène.

Repositionnement en 9, baisse du temps de jeu... Endrick dans le dur

En effet, comme le rapporte le média brésilien UOL Esporte, les champions d'Europe en titre pensent que le schéma tactique de l'entraîneur Abel Ferreira à Palmeiras ne valorise pas les caractéristiques de buteur d'Endrick, raison pour laquelle ce dernier serait moins décisif. Aussi, son faible temps de jeu empêcherait sa progression, ce qui a le don de faire rager dans la capitale espagnole. Utilisé d'habitude en position libre sur le front de l'attaque, il occupe désormais une position plus centrale en tant que véritable numéro neuf, limitant ainsi son rayon d'action.

Néanmoins, le média rapporte que l'inquiétude n'est pas non plus de mise côté Real, qui ne veut mettre aucune pression sur sa pépite et tente, au contraire, de lui transmettre un maximum de confiance en lui disant de développer ses facultés d'adaptation. Endrick n'a plus été titulaire avec Palmeiras depuis le 15 avril contre Cuiaba.