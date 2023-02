Real: la future recrue Endrick fond en larmes après un 12e match sans marquer avec Palmeiras

Muet devant le but depuis le 3 novembre dernier, Endrick a fondu en larmes lors de son dernier match. L'attaquant brésilien de 16 ans, qui rejoindra le Real Madrid à l'été 2024, subit une "énorme pression" selon son entraîneur.

Un début d'année difficile. S'il rejoindra le Real Madrid à l'été 2024, l'attaquant brésilien Endrick joue en attendant pour Palmeiras, son club formateur. Sauf que la nouvelle star annoncée, seulement 16 ans, traverse ces dernières semaines une période compliquée.

"Il y a une énorme pression sur lui"

Depuis le 14 janvier dernier, Endrick a participé à 10 rencontres mais le buteur n'a pas réussi à marquer. Lors de la victoire dans la nuit de mercredi à jeudi (2-0) face à Bragantino, le futur joueur madrilène a craqué lorsqu'il a été remplacé, fondant en larmes sur le banc, caché par une serviette. La dernière réalisation d'Endrick remonte au 3 novembre.

Abel Ferreira, son entraîneur, a pris sa défense après la partie: "Il faut rester calme. Personne n’aime les critiques, a lancé le technicien. Il y a une énorme pression sur lui pour marquer cinq ou six buts et il essaie lui-même de gérer ça. Le but apparaîtra au bon moment. Il suffit d’être calme et de garder le sourire."

Le 15 décembre dernier, le Real Madrid confirmait le transfert d'Endrick pour un montant qui pourrait atteindre 60 millions d'euros. Ces dernières années, le club madrilène a déjà considérablement investi sur des jeunes brésiliens, à l'image de Vinicius Junior et Rodrygo. Comme eux, Endrick attendra ses 18 ans pour débarquer en Espagne. D'ici là, le nouveau prodige annoncé aura encore le temps de progresser et de retrouver le sens du but.