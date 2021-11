Mercato: le plan de Dortmund pour convaincre Haaland de rester

Convoité par les plus grands clubs européens, Erling Haaland sera l’une des principales attractions du mercato estival. Mais le Borussia Dortmund ne désespère pas de garder l'attaquant norvégien. Selon Sky Germany, le club allemand aurait un plan pour conserver le joueur.

Auteur de six buts en neufs de matchs de Bundesliga, Erling Haaland (21 ans) demeure indispensable au Borussia Dortmund. Indisponible depuis quelques semaines à cause d’une blessure à la hanche, l’attaquant voit son avenir rester au cœur des préoccupations. Malgré les intérêts des plus grands clubs européens, le dauphin du Bayern Munich en championnat espère encore garder son joueur.

Pour y parvenir, le club allemand aurait déjà un plan. Selon Sky Germany, les dirigeants voudraient doubler le salaire actuel du joueur (qui serait d'un peu plus de huit millions par an) mais aussi repousser la clause libératoire du Norvégien à l’été 2023. Pour rappel, les équipes voulant s’attacher les services du buteur n’auront "qu’à" débourser, lors du prochain mercato estival, la somme de 75 millions d'euros.

En clair, l’intention de Dortmund n’est pas de modifier le montant de la clause, mais de la repousser à la saison prochaine. D’après le média, cette opération aurait des chances de se réaliser: Haaland se sentirait à l’aise au club, considéré comme un modèle dans le vestiaire. Si les Allemands arrivaient à conserver leur meilleur joueur encore un an, ils réussiraient là un grand coup.

Hummels: "L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs"

Si tel est le cas, le club pourra remercier ses joueurs. Notamment Mats Hummels, qui avait confié, il y a quelques semaines, essayer de convaincre son coéquipier que partir n’est pas forcément la meilleure des solutions pour progresser: "L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Vous devez vraiment être conscient de cela dans le football."

"Cela compte beaucoup si vous avez un bon environnement, si vous vous sentez à l’aise avec les autres et si vous pouvez aussi avoir beaucoup de succès. Il faut savoir apprécier cela, ce n’est pas le cas dans tous les clubs", avait-il ajouté. Les prochaines semaines seront cruciales pour Dortmund dans ce dossier délicat.