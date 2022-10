Mercato en direct: le président de l'Inter confiant pour l'avenir de Skriniar malgré l'intérêt du PSG

La saison se poursuit et la Coupe du monde au Qatar se rapproche à grands pas. Mais les clubs européens préparent déjà la suite et s'activent en vue du mercato hivernal en janvier 2023. Toute les informations et rumeurs de transfert sont à suivre en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Le président de l'Inter confiant pour la prolongation de Skriniar malgré l'intérêt du PSG Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Inter Milan risque de connaître un mercato hivernal un peu agité. Notamment pour Milan Skriniar dont le contrat se terminera en juin 2023. Steven Zhang a pourtant paru confiant autour d'une prolongation du défenseur slovaque dont le nom est coché par Luis Campos et Christophe Galtier au PSG. "Tout le monde voit que chaque été on essaie de renforcer l'équipe en la rendant plus compétitive, a ainsi lâché le président intériste auprès de Sky Sport Italia. Je pense que c'est un joueur incroyable, lui-même sait à quel point je tiens à le voir toujours ici."



Bonjour à tous, A l'heure où Auxerre a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, les clubs de Ligue 1 pensent déjà à leur recrutement du mois de janvier. Du côté de Lyon, notamment, on ignore encore quelle sera la stratégie définitive du futur propriétaire John Textor. Au PSG, le nom du nouveau crack brésilien Endrick fait déjà réagir. Ailleurs en Europe, les déboires de Cristiano Ronaldo à Manchester United suscite de nombreuses convoitises.