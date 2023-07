Mercato: le Real marque ses distances avec Mbappé et dément tout pré-accord

Le Real Madrid dément tout accord avec Kylian Mbappé. Cette réaction du club espagnol, via Marca, fait suite aux informations publiées sur notre site, selon lesquelles le PSG est persuadé qu’un accord a été trouvé entre Mbappé et le Real Madrid en vue d'une arrivée libre à l'été 2024.

Pas sa guerre. Le Real Madrid ne veut pas être mêlé au règlement de compte entre Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain, sur fond de spéculations autour de l’avenir du prodige de Bondy. Mbappé pourrait partir libre l’été prochain s’il ne consent pas à prolonger son contrat qui le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Depuis que le joueur a fait connaître sa volonté de ne pas activer l’année supplémentaire qui figurait dans son contrat, le club craint de voir l’un des meilleurs joueurs du monde s’envoler sans indemnités. Ce qui serait vu au Qatar comme un sévère camouflet. Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi fait tout pour l’en dissuader. En conférence de presse, le patron du PSG a haussé le ton de manière significative, en mettant la pression à Mbappé, auquel il a laissé "deux semaines maximum" pour se prononcer.

Un salaire qui pourrait diviser le vestiaire

Mais le PSG n’ayant en réalité aucun moyen de pression à exercer pour le faire changer d’avis, le club de la capitale a changé de stratégie, et tout misé sur une bataille de l’image, qui pourrait se révéler destructrice et contre-productive, le droit contractuel étant dans le camp du joueur. Tout en jugeant que la situation n’est pas définitive, le PSG est convaincu que Mbappé a déjà passé un accord avec le Real Madrid pour son arrivée libre l’an prochain, comme indiqué vendredi par RMC Sport. Ce dont se défend le club madrilène dans la presse espagnole.

Le club de Florentino Pérez nie tout contact avec l’attaquant, qui ne figure pas dans ses plans cet été, rapporte Marca. L’arrivée de Mbappé pourrait en plus créer une situation inconfortable dans le vestiaire madrilène, les émoluments de Mbappé étant aux antipodes des pratiques salariales en vigueur à Madrid, souligne Marca.

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a peu de chances de se réaliser en réalité, le Real Madrid n’ayant pas les moyens d’assumer à la fois le coût d’un transfert compris entre 100 et 200 millions d’euros, ce que Paris pourrait être en droit d’exiger, et un salaire mirobolant, celui de Mbappé. Selon nos informations, les dirigeants du Real Madrid souhaitent rester très prudents et patients. Ils sont évidemment attentifs à la situation qui se tend à Paris mais ne veulent rien précipiter. Pour le moment, les dirigeants du club espagnol ne veulent pas bouger et attendent de voir comment les choses évolueront dans les prochaines semaines.

Tandis que la planète football s’agite autour de son cas, Kylian Mbappé poursuit son séjour au Cameroun, où il a visité samedi le village de son père. Son retour à l’entraînement avec le PSG est prévu le lundi 17 juillet.