PSG: "Mbappé va en tribunes?", Riolo analyse l'ultimatum lancé par Al-Khelaïfi

Présent lors de l'After ce jeudi sur RMC, Daniel Riolo a analysé l'ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé après la décision de l'attaquant de ne pas activer son année de contrat en option avec le PSG.

En fin de contrat en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas activé son année supplémentaire en option avec le PSG, provoquant bien des complexités. Mercredi, lors de la conférence de présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a lancé par conséquent un ultimatum à son joueur, ne souhaitant pas que l'attaquant français parte librement.

"J'ai donné notre position: nous voulons qu'il reste, nous pouvons le répéter deux ou trois fois. Mais il ne peut pas partir gratuitement, a lancé le président du PSG. Et c'est l'accord verbal que nous avions avec lui, et il avait d'ailleurs dit dans des interviews qu'il ne partirait pas libre. Et c'est non négociable. J'étais vraiment choqué d'apprendre qu'il était prêt à partir gratuitement."

Le décryptage de l'After sur le poker menteur entre Kylian Mbappé et Nasser Al Khelaïfi – 06/07 10:24

"L'affect n'a pas l'air d'être dans le processus de réflexion de Mbappé"

Kylian Mbappé a donc une dizaine de jours pour donner sa décision. A l'issue de cette échéance, le PSG laissera "porte ouverte"à un départ au champion du monde 2018. "C'est un peu habile au niveau de la communication car Nasser Al-Khelaïfi place ça sur l'affect et donc pour ceux qui écoutent et les supporters du PSG, l'affect c'est ce qui fait force, a estimé Daniel Riolo lors de l'After sur RMC ce jeudi. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être dans le processus de réflexion de Mbappé, qui est plus dans un processus NBA. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre la maman de Kylian et celle de Michael Jordan."

RMC Sport indiquait mercredi que Kylian Mbappé devait toucher une première partie de sa prime de fidélité fin juillet, s'il se trouvait toujours au club. 40 millions d'euros, négociés au moment de sa prolongation au printemps 2022, doivent être versés au joueur. "Il faut avoir une analyse objective de la situation. Si lui veut respecter son contrat à la lettre, on peut trouver ça choquant mais ça ne fera pas avancer le Schmilblick", a avancé Riolo.

"Et maintenant, il se passe quoi s'il ne prolonge pas?"

En juin, Kylian Mbappé avait envoyé une lettre à son club pour lui signifier qu'il ne comptait pas prolonger. D'après l'Equipe, le joueur de 24 ans aurait reçu une réponse très offensive début juillet. Sur trois pages, le club de la capitale pointerait notamment "d'énormes préjudices" et les "dommages causés" par l’envoi d’une telle lettre et de sa révélation publique. Le PSG aurait aussi souligné "un manque de sincérité" de Mbappé dans les reproches concernant le recrutement.

"La lettre est une autre habileté de communication pour dire 'regarce ce qu'on a fait pour toi et toi tu nous fais ça maintenant?', avance Riolo. Il y a une forme d'impuissance car une fois qu'on a dit tout ça, et maintenant? Il se passe quoi s'il ne prolonge pas? Il part où? Et s'il ne veut pas partir? Tu ne le fais pas jouer? Tu le mets en tribunes? On arrive à y croire?" analyse Riolo. Au final, ça ne dit rien. On attend le 31 juillet. Si le PSG le garde, il part gratos."

Dans le cadre d'un éventuel transfert cet été, le PSG réclamerait aux alentours de 200 millions d'euros. Principal courtisan de Mbappé, le Real Madrid ne compte pas faire des folies non plus, dans la mesure où le joueur sera libre de signer où il le souhaite dès le 1er janvier prochain. Le temps semble donc un allié précieux pour les Madrilènes, au contraire des dirigeants parisiens.