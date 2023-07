Mercato: comment le Real réagit au coup de pression d'Al-Khelaïfi à Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi a fait preuve de fermeté au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Malgré l'ultimatum adressé par le président francilien, le Real Madrid ne veut pas se précipiter et reste dans une position d'attente.

Le coup de pression public de Nasser Al-Khelaïfi contre Kylian Mbappé n’est pas vraiment passé inaperçu en Espagne. Suivie en direct mercredi, la conférence de presse du patron du PSG a provoqué une grande excitation chez les journalistes espagnols au moment de la punchline la plus ferme du dirigeant qatari: "Impossible qu’il parte gratuitement. S’il veut rester, il doit prolonger."

De quoi relancer la stratégie du Real Madrid, destination naturelle en cas de départ de Mbappé. Mais selon les informations de RMC Sport, les dirigeants du club madrilène veulent rester très prudents et patients.

Madrid veut voir comment évolue le dossier Mbappé

Les dirigeants du club merengue sont évidemment attentifs à la situation qui se tend à Paris mais ne veulent rien précipiter. Ils considèrent que cela reste une affaire entre le PSG et Mbappé. Pour le moment les dirigeants du Real ne veulent pas bouger et attendent de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Wait and see donc. Ou plutôt espera y veras…

Au lendemain de cette sortie, les médias ibériques se sont régalés du nouveau rebondissement du feuilleton Mbappé. Si certains ont affiché une belle confiance à l'idée de le voir signer au Real lors du mercato, voire en 2024, d'autres ont encore fait preuve de méfiance et attendent des signes forts de la part de l'attaquant.