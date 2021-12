Equipe de France: Mbappé est "serein" sur son avenir, selon Deschamps

Interrogé vendredi sur les ondes d’Europe 1, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps ne s’inquiète pas pour l’avenir de son buteur Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison.

L’année 2022 ne sera pas seulement une année charnière dans la carrière de Didier Deschamps. Si l’avenir du sélectionneur se jouera à l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, celui de Kylian Mbappé sera décidé dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.

Au sommet de son art, l’attaquant des Bleus qui aura 23 ans lundi sera en fin de contrat avec le PSG en fin de saison. A défaut de prolongation, il sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier. Sujet de toutes les interrogations, la prochaine destination du champion du monde reste encore inconnue même si le Real Madrid lui tend toujours les bras après l’échec au mercato d’été.

>> Le mercato en direct

"Je ne suis pas à sa place"

Une semaine après avoir rappelé dans Rothen s’enflamme qu’il n’a jamais conseillé à Mbappé de partir à l’étranger pour progresser, Didier Deschamps s’est à nouveau exprimé sur son avenir ce vendredi. Sur Europe 1, le Basque a assuré que le Parisien ne lui a pas demandé son avis. "Il a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller, estime le sélectionneur des Bleus. Tout au plus je peux donner un avis mais je ne suis pas à sa place."

Et Deschamps de poursuivre : "Il est tranquille et serein par rapport à cette situation. Mais comme beaucoup d'internationaux, et non des moindres, qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier ou plus tard."